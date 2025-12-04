Dolor absoluto en el mundo del rock por la muerte de Puni Corvalán

Un mentor que abrió caminos

Una de las facetas más recordadas de “Puni” es su rol como mentor de bandas jóvenes. Muchos músicos que hoy forman parte de agrupaciones consolidadas dieron sus primeros pasos bajo su guía o recibieron apoyo en momentos clave de sus carreras. Acompañaba ensayos, ofrecía correcciones, prestaba instrumentos y, sobre todo, daba confianza a quienes recién empezaban, algo que para numerosos artistas significó la diferencia entre abandonar o continuar.

Ese acompañamiento trascendía lo estrictamente musical. Corvalán solía transmitir una visión comunitaria del rock: promover la colaboración antes que la competencia, defender los espacios culturales independientes y entender la música como una herramienta de encuentro social. Para él, el crecimiento de un músico era también el crecimiento del movimiento completo.

El legado junto a Derecho Viejo y su aporte artístico

Aunque participó en diferentes proyectos a lo largo de su carrera, uno de sus vínculos más fuertes fue con la banda Derecho Viejo, agrupación con la que compartió escenarios durante años y con la cual forjó algunos de los momentos más significativos de su trayectoria. Desde la formación destacaron públicamente el dolor por su partida y agradecieron las innumerables muestras de afecto recibidas durante las últimas horas.

El grupo recordó que Corvalán era mucho más que un bajista: representaba una manera de entender la música desde el respeto y la pasión, y aportaba una energía única que se reflejaba tanto en los ensayos como en cada presentación. Su estilo interpretativo se caracterizaba por líneas potentes, rítmicas precisas y una sensibilidad que dialogaba con las raíces folclóricas propias de la provincia, logrando una fusión distintiva dentro del rock local.

Además, participó de grabaciones, producciones independientes y colaboraciones con artistas de géneros diversos, siempre con la intención de ampliar fronteras y enriquecer el sonido santiagueño. Esa versatilidad le valió el reconocimiento de colegas del folclore, del blues y de otras corrientes urbanas, que también lo despidieron en redes sociales con mensajes emotivos.