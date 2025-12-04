Dolor absoluto en el mundo del rock por la muerte de Puni Corvalán

En vivo Radio La Red
La escena cultural de Santiago del Estero vive horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de “Puni” Corvalán, uno de los referentes más influyentes del rock local. El músico, que tenía 49 años, falleció luego de una dura lucha contra una enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios durante los últimos meses

La escena cultural de Santiago del Estero vive horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de “Puni” Corvalán, uno de los referentes más influyentes del rock local. El músico, que tenía 49 años, falleció luego de una dura lucha contra una enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios durante los últimos meses. Su partida provocó una fuerte conmoción entre artistas, amigos, admiradores y espacios culturales que lo consideraban una figura imprescindible dentro del movimiento musical de la provincia.

Según confirmaron allegados, Corvalán atravesaba un complejo cuadro de salud, y en torno a su situación se había organizado una campaña solidaria encabezada por familiares y músicos de distintas generaciones, con el objetivo de acompañar los costos de su tratamiento. La respuesta del público fue inmediata y masiva, reflejando el cariño que había cosechado durante décadas.

Un músico imprescindible para entender la identidad rockera santiagueña

Para quienes formaron parte del crecimiento del rock en Santiago del Estero desde los años 90 en adelante, hablar de “Puni” Corvalán era referirse a una pieza fundamental del engranaje que permitió que la música local evolucionara, se profesionalizara y encontrara un estilo propio. Su aporte no se limitó únicamente a su desempeño musical: su presencia, su estética, su trabajo silencioso y su mirada generosa sobre el talento ajeno moldearon una forma de hacer música que marcó a varias generaciones.

Quienes lo conocieron destacan que Corvalán combinaba talento técnico con un carisma peculiar, capaz de generar vínculos sólidos dentro y fuera del escenario. En tiempos en que los espacios para la música en vivo atravesaban dificultades recurrentes, el músico se transformó en un defensor incansable del circuito independiente, promoviendo encuentros, asesorando a artistas emergentes y sosteniendo proyectos culturales aun en contextos adversos.

Un mentor que abrió caminos

Una de las facetas más recordadas de “Puni” es su rol como mentor de bandas jóvenes. Muchos músicos que hoy forman parte de agrupaciones consolidadas dieron sus primeros pasos bajo su guía o recibieron apoyo en momentos clave de sus carreras. Acompañaba ensayos, ofrecía correcciones, prestaba instrumentos y, sobre todo, daba confianza a quienes recién empezaban, algo que para numerosos artistas significó la diferencia entre abandonar o continuar.

Ese acompañamiento trascendía lo estrictamente musical. Corvalán solía transmitir una visión comunitaria del rock: promover la colaboración antes que la competencia, defender los espacios culturales independientes y entender la música como una herramienta de encuentro social. Para él, el crecimiento de un músico era también el crecimiento del movimiento completo.

El legado junto a Derecho Viejo y su aporte artístico

Aunque participó en diferentes proyectos a lo largo de su carrera, uno de sus vínculos más fuertes fue con la banda Derecho Viejo, agrupación con la que compartió escenarios durante años y con la cual forjó algunos de los momentos más significativos de su trayectoria. Desde la formación destacaron públicamente el dolor por su partida y agradecieron las innumerables muestras de afecto recibidas durante las últimas horas.

El grupo recordó que Corvalán era mucho más que un bajista: representaba una manera de entender la música desde el respeto y la pasión, y aportaba una energía única que se reflejaba tanto en los ensayos como en cada presentación. Su estilo interpretativo se caracterizaba por líneas potentes, rítmicas precisas y una sensibilidad que dialogaba con las raíces folclóricas propias de la provincia, logrando una fusión distintiva dentro del rock local.

Además, participó de grabaciones, producciones independientes y colaboraciones con artistas de géneros diversos, siempre con la intención de ampliar fronteras y enriquecer el sonido santiagueño. Esa versatilidad le valió el reconocimiento de colegas del folclore, del blues y de otras corrientes urbanas, que también lo despidieron en redes sociales con mensajes emotivos.

