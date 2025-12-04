Sandra Pettovello confirmó nuevos beneficios para los jubilados y pensionados

Los beneficios del Banco Supervielle: reintegros de hasta $40.000 en supermercados

Dentro del paquete anunciado, el Banco Supervielle es uno de los protagonistas. Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esta entidad podrán acceder a un 20% de reintegro en compras realizadas en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

El beneficio contempla un tope de $25.000 para pagos con tarjeta de débito y de $15.000 para pagos con código QR, alcanzando un total de $40.000 mensuales, ya que ambas modalidades pueden combinarse.

Este esquema tiene como objetivo favorecer las compras diarias y mejorar la accesibilidad a productos esenciales en un sector de la población que, en promedio, destina más del 40% de sus ingresos a alimentación y medicamentos.

Un beneficio destacado: 25% en Coto sin tope

Uno de los descuentos que más llamó la atención es la devolución del 25% en supermercados Coto, sin tope máximo. Se trata de uno de los beneficios más fuertes del programa, ya que permite un ahorro significativo en un supermercado de presencia nacional.

Medicamentos con 50% de reintegro los martes

El Banco Supervielle también incluye un reintegro del 50% en farmacias los días martes, tanto pagando con tarjeta como con QR. Cada modalidad cuenta con un tope de $6.000, lo que implica un ahorro total de $12.000 por semana, o hasta $48.000 al mes si se aprovecha regularmente.

A esto se suma la posibilidad de financiar compras en 3 cuotas sin interés todos los días, lo que incluye a farmacias adheridas de todo el país.

Compras online y Mercado Libre

Los beneficiarios también acceden a un 15% de reintegro en compras online dentro de la Tienda Supervielle en Mercado Libre, con un tope de $10.000, válido los días martes y miércoles. El beneficio aplica a productos de farmacia y supermercados, además de tres cuotas sin interés con tarjeta Visa.

Banco Nación: reintegros con MODO y una TNA del 32%

Por su parte, el Banco Nación mantiene y refuerza sus beneficios para jubilados. Aquellos que cobran mediante esta entidad pueden acceder a un reintegro del 5% pagando con BNA+ MODO, utilizando tarjeta de débito o crédito.

El tope mensual es de $20.000, y aplica en una amplia red de supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Además, en línea con otras billeteras virtuales del mercado, el banco aplica remuneración diaria sobre saldos, con una TNA del 32%, y un monto máximo remunerado de $500.000. Si bien se trata de un rendimiento acotado, muchos jubilados encuentran en este sistema una forma de capitalizar, aunque sea mínimamente, los pocos días del mes en que su haber permanece en la cuenta.

Banco Galicia: descuentos del 25%, cuotas sin interés y mayores topes

Los jubilados y pensionados clientes del Banco Galicia acceden a un esquema robusto de descuentos que incluye:

25% de descuento y 3 cuotas sin interés en compras de supermercados (tope de $20.000 ).

25% en farmacias y ópticas (tope de $12.000).

Los comercios adheridos incluyen cadenas de alto consumo, con beneficios diferenciados según el rubro:

Descuentos destacados del Galicia

Disco, Jumbo y Vea : 10% en todos los rubros + 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima : 10% sin tope en todos los rubros.

Josimar : 15% sin tope.

Carrefour : 10% con tope de $35.000.

Día : 10% con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

Chango Más: 10% con tope de $15.000.

Un punto clave: algunos descuentos incluyen carnes, mientras que otros no. El Galicia especifica que el beneficio no incluye carnes, electrodomésticos ni ciertas marcas seleccionadas en algunos comercios, lo que puede generar confusiones en los consumidores.

Cuentas remuneradas FIMA

Otro de los atractivos del Galicia es su cuenta remunerada FIMA, que ofrece rendimientos diarios con una TNA del 33,2%, sin tope de saldo. Esta alternativa es utilizada cada vez más por jubilados que buscan al menos compensar la pérdida inflacionaria de sus haberes antes de destinarlos a gastos esenciales.

Calendario de pago del aguinaldo para jubilados

En paralelo al anuncio de los descuentos, el Gobierno confirmó el calendario oficial de pago del aguinaldo, que se abonará junto con los haberes mensuales según terminación de DNI.

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0 : 9 de diciembre

DNI terminados en 1 : 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Este cronograma permitirá que millones de adultos mayores reciban su haber más el medio aguinaldo antes de las celebraciones de fin de año, lo que resulta clave para la planificación del consumo de diciembre.