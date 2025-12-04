La nueva y terrible hipótesis de los investigadores sobre el crimen del nene de 10 años asesinado por un amigo

El resultado final de los peritajes será clave para esclarecer el caso y definir los pasos a seguir en la causa. Además, la Justicia evalúa tomarles declaración testimonial en Cámara Gesell a los hermanos del nene asesinado, de 15 y 11 años, siguiendo el protocolo para menores de edad.

El tribunal dispuso que, en un plazo de 15 días, médicos, psiquiatras y psicólogos analicen al acusado para establecer si, al momento del hecho, entendía la criminalidad de sus actos.

Hasta que se conozcan los resultados, el joven permanecerá alojado en el Hospital Obarrio, un centro especializado en salud mental.

Las conclusiones de los especialistas serán analizadas por el fiscal Pedro Gallo y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia. Hasta el momento, la Justicia cuenta con un informe preliminar de un médico forense que indica que el acusado comprendía la realidad y no mostraba alteraciones mentales graves.

Así fue la confesión del crimen

La secuencia que llevó al crimen continúa siendo objeto de análisis. Según la familia del acusado, el adolescente tenía un vínculo cercano con los tres hermanos y se quedaba a dormir con frecuencia en su casa. “Era amigo de los chicos”, confirmó su propia hermana.

El lunes, alrededor de las 7 de la mañana, el joven llegó a su casa y, según relató su madre, confesó que “había cometido un error”. Poco después, él mismo avisó sobre la presencia del cuerpo sin vida del niño y brindó detalles del episodio que lo involucraba. Fue entonces cuando la Policía lo detuvo y el fiscal dispuso su traslado inmediato a un Centro de Admisión y Derivación (CAD) para menores en conflicto con la ley.

En paralelo, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajaron durante horas en la vivienda donde ocurrió el crimen, recolectando huellas, registros fotográficos, elementos de contexto y cualquier indicio que permita reconstruir la mecánica del hecho.

tucuman

La familia del adolescente aseguró que el joven se encontraba bajo tratamiento psicológico y que había atravesado episodios de angustia, aunque nunca había mostrado comportamientos violentos. Relataron que, ante situaciones de malestar emocional, tenía la costumbre de “salir a caminar para tranquilizarse”.

Su hermana también reveló que, después del crimen, el joven llegó llorando, abrazó a su mamá y le pidió perdón. Minutos más tarde, envió mensajes a una tía residente en Buenos Aires, donde expresó intenciones suicidas y remordimiento. “Lo último que me mandó fue un mensaje diciéndome que nos vayamos a vivir a otro lado”, relató.

Estos elementos serán evaluados por la junta médica, que deberá determinar si el adolescente comprendía la criminalidad de sus actos, un punto clave para definir si es imputable bajo la normativa vigente.