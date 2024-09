Nahuel Suárez respondió a las acusaciones del hermano de Loan con un mensaje contundente

"No voy a entrar en el juego, no puedo desviarme. Si tenés pruebas de que yo trabajo para la política, hay que denunciarlo", señaló el periodista ante otra de las acusaciones del joven, y dijo tajante: "Vos me habilitás a demandarte, pero obviamente no voy a hacerlo porque no le saco plata a los pobres. Y para contestarte: yo no hablo con los políticos, ni delante ni detrás de cámara".

Loan Danilo Peña Loan Danilo Peña desapareció el pasado 13 de junio (Foto: archivo).

"Fue todo muy raro": Antonio Benítez declaró sobre lo que sucedió con Loan en el naranjal

Antonio Benítez, el tío político de Loan Peña, quien se encuentra imputado en el caso de la desaparición del niño en la localidad correntina de 9 de Julio, amplió su declaración ante la Justicia Federal este martes.

En su testimonio, reiteró su inocencia y expresó su deseo de que el caso se resuelva pronto para poder regresar con su familia. "Quiero que se resuelva pronto, quiero ir a mi casa, hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos", sostuvo Benítez durante la videoconferencia con la jueza Cristina Pozzer Penzo.

El imputado, que lleva casi tres meses sin ver a su familia, reafirmó lo dicho en su primera declaración, insistiendo en que cree que a Loan "se lo llevaron".

Además, cuestionó las versiones sobre el caso y sugirió que la desaparición pudo haber sido provocada por un accidente, insinuando que la familia del menor no estaría revelando toda la verdad.