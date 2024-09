"Fue todo muy raro": Antonio Benítez declaró sobre lo que sucedió con Loan en el naranjal

El imputado, que lleva casi tres meses sin ver a su familia, reafirmó lo dicho en su primera declaración, insistiendo en que cree que a Loan "se lo llevaron".

Además, cuestionó las versiones sobre el caso y sugirió que la desaparición pudo haber sido provocada por un accidente, insinuando que la familia del menor no estaría revelando toda la verdad.

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", afirmó Benítez.

Al ser consultado sobre sus sospechas, el acusado mencionó un episodio relacionado con el "tema del botín", que involucra al ex comisario Walter Maciel. Benítez expresó sus dudas sobre la presencia de Maciel sin acompañamiento policial en ese momento en particular.

"Hay muchas cosas, eso del tema del botín me resulta raro. (El ex comisario Walter) Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo", señaló Benítez.

Caso Loan: cómo sigue la causa

Por otro lado, la querella, representada por el abogado Roberto Méndez, quien defiende al padre de Loan, ha sugerido que la jueza Pozzer Penzo convoque a nuevos testigos para declarar.

Entre ellos se encuentran Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti", su novia Santa Gómez, y el comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

La pareja, que vive cerca de la casa de Catalina, la abuela del menor, afirmó haber visto a un hombre y a una mujer junto a un niño de aproximadamente 4 o 5 años subirse a un vehículo sobre la Ruta Provincial 12. Este pequeño podría ser Loan, lo que abriría la posibilidad de que el niño haya sido secuestrado por desconocidos.

El caso de Loan Peña ha generado una gran conmoción en la comunidad de 9 de Julio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su paradero.