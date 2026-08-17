El dramático accidente doméstico que terminó con la muerte de un nene de tres años

La madre llegó a la guardia con el nene en brazos y pidió ayuda. Los efectivos constataron que presentaba escasos signos vitales y dispusieron su traslado urgente al Centro Integral de Salud de La Banda (CISB).

Durante el recorrido, el cabo primero Víctor Gerez realizó maniobras de reanimación. Una vez en el centro de salud, los médicos iniciaron el protocolo de emergencia y realizaron RCP durante unos 40 minutos.

Sin embargo, no pudieron salvarlo y el pequeño murió como consecuencia de una broncoaspiración.

Por orden del fiscal Nicolás Santillán, se tomó declaración al personal de Bomberos y se realizó el examen del cuerpo. A la 1.40, el médico policial Carlos Terzano llevó adelante la inspección cadavérica y no encontró lesiones visibles.

Ante esta situación, el fiscal ordenó realizar una autopsia para confirmar las causas del fallecimiento. También se dispuso el retiro y traslado del cuerpo a la Morgue del Hospital Independencia.

Otro caso fatal en La Banda

El episodio ocurrió apenas unos días después de otra tragedia registrada en La Banda, donde un bebé de un año y tres meses murió luego de atragantarse con carne mientras cenaba junto a su familia.

El hecho ocurrió el viernes. La madre advirtió que su hijo no reaccionaba y lo trasladó inmediatamente al CISB.

El bebé llegó al centro de salud cianótico e hipotónico, signos compatibles con falta de oxígeno y compromiso neurológico. Debido a la gravedad de la situación, la Policía desplegó un operativo para despejar el tránsito y acelerar el traslado hasta el hospital infantil, recorrido que se realizó en unos ocho minutos.

Al llegar al Cepsi, el bebé fue ingresado a terapia intensiva, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación y asistencia. Pese a los esfuerzos, murió alrededor de las 00.30 del sábado, según informó Info del Estero.