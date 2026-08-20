Conmoción: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre

La causa se encuentra en una etapa inicial y los investigadores mantienen cautela respecto de la mecánica de la muerte. La autopsia será determinante para establecer qué ocurrió y si el cuerpo presenta lesiones compatibles con una agresión.

El testimonio que puso bajo sospecha a la madre del nene

Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre. (Foto: gentileza Diario Uno Santa Fe)

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el menor se encontraba durmiendo junto a su madre en la vivienda antes de ser encontrado muerto. Inicialmente, las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Sin embargo, el testimonio del hombre que se comunicó con las autoridades modificó el escenario de la investigación.

El denunciante habría señalado directamente a la mujer y asegurado que el chico había sido asfixiado. La versión todavía debe ser comprobada por la Justicia y será contrastada con los resultados de la autopsia, las pericias realizadas en la vivienda y las declaraciones que sean incorporadas al expediente.

La madre quedó detenida y esperan el resultado de la autopsia

Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre. (Foto: redes)

Tras conocerse la muerte, se desplegó un operativo para preservar la escena y recolectar todos los elementos que puedan contribuir a reconstruir las últimas horas del chico. Los investigadores dispusieron la intervención de especialistas en fotografía forense, huellas y rastros y planimetría, mientras que efectivos policiales mantuvieron resguardada la vivienda.

En paralelo, la mujer de 28 años quedó detenida mientras avanza la investigación judicial.