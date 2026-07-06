¡Bombazo! Franco Deambrosi confirmó su romance con la China Suárez: "Es verdad pero..."

Y en ese sentido, el piloto evitó ponerle un título al vínculo que mantuvo con la China Suárez: "En mi vida tuve una relación", aseguró.

Sobre cuándo fue ese acercamiento con la actriz evitó dar demasiadas precisiones: "La gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia parece. Prefiero no dar detalles porque diga lo que que te diga van a tomarlo para cualquier lado".

"Creo que fui bastante honesto con lo que subí, mantuve el respeto, el que entendió, entendió", aseguró el piloto de automovilismo acerca de su mensaje en las redes sobre el tema y sobre el dejó en claro en la conversación con Paula Varela: "Te aclaro que no soy gay", concluyó.

"Cuando grabaron en El Barro llamaron a pilotos reales de autos y ahí ellos se conocen", sumó Marcela Baños sobre el contexto que se habrían conocido la actriz y el deportista.

Qué explicó Franco Deambrosi sobre los rumores con la China Suárez

El piloto de automovilismo Franco Deambrosi compartió un comunicado desde las redes sociales ante los rumores que lo vincularon en los últimos días con la China Suárez.

"No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado", comenzó el corredor de carreras a través de las redes sociales.

Al tiempo que aclaró: "En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal".

"Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar", reconoció el joven en tono firme para inmediatamente deslizar misterioso: "Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos".

Y si bien en ningún momento nombró literalmente a la China Suárez, Deambrosi intentó despegarse del escándalo mediático: "Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", sostuvo el deportista.

En tanto, se despidió de manera tajante y enfocado completamente en su profesión: "Nos vemos en la pista. #88", cerró.