ANSES: el grupo de beneficiarios que puede cobrar más de $850.000 este mes

Monto bruto por hijo: $148.049.

$148.049. Monto que se cobra mensualmente (80%): $118.439,20.

$118.439,20. 20% retenido: $29.609,80, que ANSES liquida una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En tanto, la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $481.537. Esta prestación no tiene límite de edad cuando se cumplen los requisitos establecidos por el organismo.

Tarjeta Alimentar: los montos que se pagan en julio

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a garantizar el acceso a alimentos para niños, niñas y adolescentes.

Como este programa no se actualiza mediante la fórmula de movilidad, durante julio mantiene los mismos valores fijados por el Ministerio de Capital Humano:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

La acreditación se realiza automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Cómo una familia puede cobrar más de $867.000 en julio

El monto máximo corresponde a un caso puntual de una familia que reúne distintas prestaciones compatibles.

Se trata de un hogar con tres hijos, donde dos perciben la AUH tradicional y uno cobra la AUH por Hijo con Discapacidad. Además, el grupo familiar recibe la Tarjeta Alimentar correspondiente a familias con tres o más hijos.

En ese escenario, la liquidación queda conformada de la siguiente manera:

Dos AUH liquidadas al 80%: $236.878,40 .

. Una AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537 .

. Tarjeta Alimentar: $149.425.

De esta manera, el ingreso total asciende a $867.840,40 durante julio.

Cabe aclarar que se trata de un ejemplo de liquidación. El monto final puede variar según la composición del grupo familiar, la cantidad de hijos, la existencia de hijos con discapacidad y los beneficios que tenga habilitados cada titular.

Quiénes pueden cobrar la AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que tengan a cargo niños, niñas o adolescentes y se encuentren dentro de alguno de los grupos alcanzados por la normativa vigente.

Entre ellos se encuentran:

Personas desocupadas.

Trabajadores de la economía informal.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Otros beneficiarios contemplados por ANSES.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a los titulares de la AUH que tengan hijos dentro de las edades previstas por el programa.

También la perciben quienes cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social y las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha de pago, el monto que les corresponde y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma también es posible consultar el calendario de pagos, actualizar los datos personales y confirmar si corresponde el cobro de beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche.