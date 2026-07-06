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¡Furioso! Nico Occhiato confirmó que se avecina una feroz guerra judicial con Florencia Peña

En una nota con Puro Show, Nico Occhiato precisó que el conflicto con Flor Peña pasó el plano mediático al judicial.

6 jul 2026, 14:18
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¡Furioso! Nico Occhiato confirmó que se avecina una feroz guerra judicial con Florencia Peña

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Tras regresar al país después de la cobertura del Mundial junto al equipo de Luzu TV, Nicolás Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena al referirse al conflicto que mantiene con Florencia Peña, una polémica que estalló tras el escándalo por la difusión de la falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi y que derivó en la salida de la actriz del canal.

En una entrevista concedida a Puro Show (El Trece) antes de regresar a la Argentina, el conductor confirmó lo que hasta ahora se hablaba desde el lado de Peña: el conflicto ya se encuentra en manos de la Justicia. "El tema con Florencia está judicializado, así que no tengo más nada para decir", afirmó, marcando un antes y un después en una historia que parecía tener todavía algunos capítulos pendientes.

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Si bien en los últimos días Fernando Burlando había deslizado que existían conversaciones y diferencias por cómo se manejó la situación, y hasta había confirmado la millonaria cifra que está en juego, ahora fue Occhiato quien terminó confirmando públicamente que el caso ya salió del terreno mediático.

Consultado por el vínculo actual con la conductora, el creador de Luzu TV dejó en claro que no hubo nuevos acercamientos después de la crisis. "No hubo más diálogo con ella", aseguró.

Sin embargo, reconoció que sí existió una conversación posterior al episodio que desencadenó la polémica. "La charla con ella existió después del hecho y va a quedar en el ámbito de lo privado, es lo que ella comentó: decidió dar un paso al costado", explicó.

De esta manera, Occhiato ratificó la versión que sostuvo desde un primer momento: que la salida de Flor Peña fue una decisión tomada por la propia actriz, aunque las diferencias sobre cómo se manejó internamente la crisis siguen generando versiones cruzadas.

Desde que explotó el conflicto, muchos cuestionaron la forma en la que el conductor manejó la situación, especialmente después de que se conociera el desplazamiento de parte del equipo involucrado en la emisión que difundió la falsa información. Sin embargo, lejos de profundizar sobre el tema, esta vez eligió correrse del foco.

"Lo atravieso. Prefiero no hablar del tema de Florencia", respondió cuando le preguntaron si le había dolido todo lo sucedido. La frase dejó entrever que, pese a su decisión de no entrar en detalles, el episodio continúa teniendo un impacto personal para él. También habló de Marley y deseó que el conductor decida seguir en el canal: "Con Marley hablé allá en Miami, él la está rompiendo así que ojalá siga en Luzu".

Matías Vázquez, conductor de Puro Show (El Trece), agregó a partir de la confirmación de la judicialización del tema, que Fernando Burlando se reunirá con su defendida, Florencia Peña, para delinear la estrategia judicial a seguir.

¿Luzu TV entró en crisis tras el escándalo con Flor Peña?

Durante las últimas semanas también circularon rumores sobre supuestas pérdidas comerciales y marcas que habrían decidido alejarse de Luzu TV tras las distintas polémicas. Al ser consultado al respecto, Nico Occhiato negó de plano esas versiones y respondió con ironía: "Fijate la cantidad de chivo que metemos en los programas, tenemos más cantidad de marcas de las que teníamos antes".

Con esas pocas palabras, el conductor y empresario confirmó que la disputa con Florencia Peña ya no se limita a declaraciones mediáticas, posteos o entrevistas. Mientras la actriz continúa atravesando públicamente las consecuencias emocionales del episodio y su entorno cuestiona cómo fue tratada tras el escándalo, el conductor eligió el silencio. Por ahora, ninguna de las partes reveló detalles sobre el proceso ni sobre cuáles son los reclamos concretos.

     

 

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