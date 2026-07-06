¡Furioso! Nico Occhiato confirmó que se avecina una feroz guerra judicial con Florencia Peña

Sin embargo, reconoció que sí existió una conversación posterior al episodio que desencadenó la polémica. "La charla con ella existió después del hecho y va a quedar en el ámbito de lo privado, es lo que ella comentó: decidió dar un paso al costado", explicó.

De esta manera, Occhiato ratificó la versión que sostuvo desde un primer momento: que la salida de Flor Peña fue una decisión tomada por la propia actriz, aunque las diferencias sobre cómo se manejó internamente la crisis siguen generando versiones cruzadas.

Desde que explotó el conflicto, muchos cuestionaron la forma en la que el conductor manejó la situación, especialmente después de que se conociera el desplazamiento de parte del equipo involucrado en la emisión que difundió la falsa información. Sin embargo, lejos de profundizar sobre el tema, esta vez eligió correrse del foco.

"Lo atravieso. Prefiero no hablar del tema de Florencia", respondió cuando le preguntaron si le había dolido todo lo sucedido. La frase dejó entrever que, pese a su decisión de no entrar en detalles, el episodio continúa teniendo un impacto personal para él. También habló de Marley y deseó que el conductor decida seguir en el canal: "Con Marley hablé allá en Miami, él la está rompiendo así que ojalá siga en Luzu".

Matías Vázquez, conductor de Puro Show (El Trece), agregó a partir de la confirmación de la judicialización del tema, que Fernando Burlando se reunirá con su defendida, Florencia Peña, para delinear la estrategia judicial a seguir.

¿Luzu TV entró en crisis tras el escándalo con Flor Peña?

Durante las últimas semanas también circularon rumores sobre supuestas pérdidas comerciales y marcas que habrían decidido alejarse de Luzu TV tras las distintas polémicas. Al ser consultado al respecto, Nico Occhiato negó de plano esas versiones y respondió con ironía: "Fijate la cantidad de chivo que metemos en los programas, tenemos más cantidad de marcas de las que teníamos antes".

Con esas pocas palabras, el conductor y empresario confirmó que la disputa con Florencia Peña ya no se limita a declaraciones mediáticas, posteos o entrevistas. Mientras la actriz continúa atravesando públicamente las consecuencias emocionales del episodio y su entorno cuestiona cómo fue tratada tras el escándalo, el conductor eligió el silencio. Por ahora, ninguna de las partes reveló detalles sobre el proceso ni sobre cuáles son los reclamos concretos.