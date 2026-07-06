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¿Scaloni patea el tablero? Los cambios que analiza para la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

En la previa del choque eliminatorio de octavos de final, Lionel Scaloni prepara modificaciones en todas las líneas. Luego del exigente y desgastante triunfo ante Cabo Verde, el cuerpo técnico busca refrescar físicamente al equipo y corregir falencias futbolísticas.

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Foto: Reuters

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La recta decisiva de la Copa del Mundo no da margen para el descanso y obliga a tomar decisiones profundas de manera inmediata. La Selección Argentina se prepara para el duelo ante Egipto que se jugará este martes en Atlanta desde las 13:00 por los octavos de final del Mundial. Después del desgastante triunfo 3-2 ante Cabo Verde en Miami, que se resolvió en el alargue y le dio a la Albiceleste el pase de ronda, el plantel continuó sin pausa con sus entrenamientos. Tras haber tenido a Kansas como base, pasar dos veces por Dallas y jugar los 16vos en Florida, la delegación viaja rumbo a Atlanta, su nueva sede en la competencia ecuménica.

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De cara al cotejo frente al combinado africano, Lionel Scaloni prepara introducir variantes en el cotejo tras el ajustado triunfo ante Cabo Verde, buscando corregir aspectos que no lo dejaron conforme en la opaca actuación del último viernes. El cuerpo técnico analiza realizar al menos un cambio por línea. Nicolás Tagliafico volvería al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina y, ya recuperado de su lesión, sería titular por segunda vez en la Copa del Mundo. El exdefensor de River terminó acalambrado en el último partido, lo que abre las puertas para el retorno del futbolista del Olympique de Lyon a su puesto habitual.

La mitad de la cancha es otra zona donde se vislumbran movimientos importantes para ganar equilibrio. Otro que sale del once inicial es Thiago Almada, quien tiene chances de ser reemplazado por Leandro Paredes en la mitad de la cancha, luego de la muy buena imagen que dejó el volante central con su ingreso en el tiempo suplementario en Miami. En caso de que se sume el mediocampista surgido en Boca, ocuparía el eje central y permitiría soltar a Alexis Mac Allister, quien viene realizando un gran esfuerzo físico desempeñándose en una posición que no es su habitual.

Cuáles son las dudas de Lionel Scaloni en la formación de Argentina vs. Egipto

El director técnico de la Albiceleste mantiene abiertas un par de incógnitas que terminará de resolver en las horas previas al inicio del compromiso eliminatorio.

La gran duda táctica del mediocampo es saber si Rodrigo De Paul se mantiene desde el comienzo o si le deja su lugar a Nicolás González, quien aparece como una alternativa punzante para reforzar la banda. Por el lado del ataque, la pelea por el puesto suma un nuevo capítulo debido a que Julián Álvarez le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez en el centro del ataque para ser el acompañante de Lionel Messi. El delantero del Atlético de Madrid llegó al certamen con poco ritmo competitivo por una lesión de tobillo y, como el Toro no rindió en los 16vos de final, el atacante cordobés corre con ventaja, aunque Scaloni todavía no tomó la decisión definitiva.

Cuál es la probable formación de la Selección Argentina ante Egipto

A falta de la confirmación oficial por parte del entrenador en la antesala del partido en Atlanta, el probable once titular de la Albiceleste se perfila con modificaciones nominales.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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