¿Scaloni patea el tablero? Los cambios que analiza para la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Cuáles son las dudas de Lionel Scaloni en la formación de Argentina vs. Egipto

El director técnico de la Albiceleste mantiene abiertas un par de incógnitas que terminará de resolver en las horas previas al inicio del compromiso eliminatorio.

La gran duda táctica del mediocampo es saber si Rodrigo De Paul se mantiene desde el comienzo o si le deja su lugar a Nicolás González, quien aparece como una alternativa punzante para reforzar la banda. Por el lado del ataque, la pelea por el puesto suma un nuevo capítulo debido a que Julián Álvarez le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez en el centro del ataque para ser el acompañante de Lionel Messi. El delantero del Atlético de Madrid llegó al certamen con poco ritmo competitivo por una lesión de tobillo y, como el Toro no rindió en los 16vos de final, el atacante cordobés corre con ventaja, aunque Scaloni todavía no tomó la decisión definitiva.

Cuál es la probable formación de la Selección Argentina ante Egipto

A falta de la confirmación oficial por parte del entrenador en la antesala del partido en Atlanta, el probable once titular de la Albiceleste se perfila con modificaciones nominales.