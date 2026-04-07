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Conmoción en Salta: un nene murió tras ser atropellado por el chofer de un intendente

El hecho ocurrió en La Merced, donde un niño de 5 años fue embestido por una camioneta conducida por Miguel Plaza, colaborador del jefe comunal Javier Wayar. Los detalles del caso.

Conmoción en Salta: un nene murió tras ser atropellado por el chofer de un intendente
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Nicolás Pachelo tras la condena por el crimen de María Marta García Belsunce. (Foto: archivo)

El hecho ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 20.42, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes, cuando una camioneta Ford Ranger roja embistió al menor, que circulaba en bicicleta junto a su madre. La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Tras el impacto, el niño fue trasladado en estado crítico al hospital local y luego derivado al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció a las 22.50 a causa de un shock hipovolémico producto de un politraumatismo grave.

Los testimonios

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo que habría impedido evitar la colisión. La situación generó una fuerte reacción social. Al día siguiente, vecinos de la localidad realizaron protestas y cortes en distintos puntos, incluida la ruta principal y la sede municipal, con quema de cubiertas y algunos enfrentamientos con efectivos de Infantería.

La investigación

La investigación quedó a cargo del fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien imputó provisoriamente a Plaza por homicidio culposo bajo la figura de conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria prevista en el artículo 84 bis del Código Penal. Durante la audiencia, el acusado, asistido por la defensa oficial, reconoció que trabajaba como chofer del intendente, pero se abstuvo de declarar sobre el hecho.

El fiscal solicitó que el imputado continúe detenido mientras avanzan las pericias y se reúnen elementos de prueba. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que permanecerá privado de su libertad hasta que se cumplan las diligencias dispuestas.

El comunicado del intendente

En paralelo, la Municipalidad difundió un comunicado firmado por Wayar, quien expresó sus condolencias a la familia y aseguró haber denunciado la sustracción de la camioneta oficial sin su conocimiento. Según trascendió, la fiscalía también investiga esa presentación para corroborar su veracidad.

intendente Salta

La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida”, sostuvo el jefe comunal, quien además pidió a la Justicia que actúe con "el mayor rigor de la ley" y remarcó que "nadie está por encima de la ley". También solicitó evitar la utilización política del hecho y llamó a respetar el dolor de la familia.

El caso sumó además un componente institucional luego de que la Cámara de Diputados de Salta recibiera un pedido formal para intervenir el municipio de La Merced tras lo ocurrido, en medio de la creciente tensión social en la localidad.

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