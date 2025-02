Conmoción por la trágica muerte de un cantante de cuarteto cuando volvía de un show

david españon.avif David Españón, un joven cantante de cuarteto que murió luego de un sufrir un trágico accidente en la ruta 9 cuando volvía de dar un show junto a su banda.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, David iba junto a un acompañante. Ambos jóvenes regresaban de brindar un show en la localidad de Chazón junto a su grupo de cuarteto La Ronda de Villa María. Fue entonces cuando de manera sorpresiva fueron embestidos en plena ruta por un Volkswagen Gol, en el que viajaba un oficial ayudante de la Patrulla Preventiva Bell Ville que se dirigía a tomar servicio.

Luego del brutal impacto, un patrullero se dirigió a la zona y solicitó la colaboración de ambulancias para trasladar a las víctimas al Hospital de Bell Ville, con heridas de diferente consideración.

David, por su parte, murió en el lugar producto de las graves lesiones que sufrió. El chico había participado de varios shows ese fin de semana junto al grupo de cuarteto, entre los que se encontraba una presentación en Villa Yacanto días antes.

Quién era el joven cantante que murió en un accidente en Córdoba

David tenía 28 años y vivía en la localidad cordobesa de Morrison, un pueblo ubicado en el departamento Unión, a más de 190 kilómetros de la capital.

El joven cumplía su sueño de vivir de la música y si bien desde hacía años cantaba en bares y restaurantes, recién en octubre se había sumado a la banda La Ronda, con la cual hacían presentaciones en distintas ciudades. “Montón de sensaciones, ¿en qué momento paso todo esto? Solamente decir gracias por tanto cariño a todos”, escribió tras el primer show que realizó como vocalista.

No solamente se dedicaba a la música, sino que también era barbero en su localidad. Además, en sus redes compartía posteos declarando su fanatismo por el cantante de cuarteto Damián Córdoba y desde hace algunos años estaba en pareja con una joven llamada Agustina, quien le dedicó una conmovedora despedida.

La despedida al joven cantante

“Hijo querido, cuanto dolor, mi niño”, fueron las palabras de José Luis, el papá del chico tras conocerse la noticia.

Agustina, su pareja, también lo recordó con un gran dolor: “Todos los años que pasaste a mi lado me brindaste una felicidad inmensa, tanta paz, tanta tranquilidad, tanto cariño, tanto amor... ¡Amor! Cielo, no se puede amar tanto como nos amamos nosotros... Y es que me diste todo lo que sos y más”, escribió la chica.

“Fuiste, sos y serás la persona más maravillosa en pisar este mundo. Tu presencia siempre fue luz y calidez, y cualquier persona haya tenido la dicha de conocerte lo sabe. Orgullosamente puedo decir que gran parte de lo que soy es gracias vos, y que todos mis logros te van dedicados, porque siempre fuiste quien me apoyó, alentó y creyó en mí incondicionalmente, incluso cuando yo misma dudaba. No importa que tan insignificante pareciera lo que lograra, para vos era la mejor. De tu boca, aparte de música, solo salían palabras hermosas, hacia mí y a todas las personas a las que amabas”, agregó.

novia españon.png

Sobre el final, Agustina lamentó su temprana pérdida: “Te nos adelantaste, mi amor, y sin vos me falta algo tan grande como la mitad de mi vida. Continuar se me va a hacer tan difícil. Pero me reconforta pensar en lo que fuimos, lo que fuiste, todos los recuerdos que me quedan de nosotros, todos felices, preciosos, repletos de amor. Me enseñaste lo que en verdad significa amar a alguien, toda la entrega, la nobleza, la incondicionalidad, paciencia y comprensión que hay de forma inseparable en ello. Solo nosotros y Dios somos testigos de cuánto nos amamos. Nos dimos un amor tan puro, del tipo que muchos piensan que no existe en la vida real, que es ficticio, pero la realidad es que existe, nosotros lo tuvimos. Siempre estarás vivo en mí, en tu familia, y en todas las personas que te conocimos y amábamos”.

“Y, mi amor, no es un adiós, sino un hasta luego. No tengo dudas, nos volveremos a encontrar. Porque nos juramos un ‘para siempre’”, concluyó.

La despedida de la banda a David Españón

“Gracias por todo, te pusiste la camiseta desde el primer momento que entraste a La Ronda. Fuiste una persona maravillosa y con mucho talento. Siempre te vamos a recordar en cada nota que suene porque has hecho bailar a miles de personas. Te vamos a recordar con esa sonrisa increíble. Mucha fuerza a tu familia”, escribieron los colegas del joven.