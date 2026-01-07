Conmoción en San Martín: encontraron a una beba recién nacida abandonada en un cesto de basura

720 - 2026-01-07T194038.191 Encontraron a una recién nacida en un tacho de basura en San Martín.

Los profesionales estimaron que el parto habría sido domiciliario y que la beba habría nacido alrededor del mismo horario en el que fue hallada, lo que refuerza la hipótesis de un abandono ocurrido poco después del nacimiento.

Un nombre simbólico

En un gesto cargado de significado, el equipo médico decidió llamarla “Verónica”, en homenaje a la teniente Verónica Ayala, una de las policías que participó del operativo de rescate y traslado.

La investigación judicial

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, quien caratuló la causa como “abandono de persona”.

Por orden judicial, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la obtención de imágenes del lugar del hallazgo y la intervención del Servicio Local de Protección de Derechos de la Infancia, con el objetivo de identificar a la madre o a las personas responsables del abandono.

Mientras avanza la investigación, la beba continúa internada y bajo cuidados intensivos, y su evolución es seguida de cerca por el personal médico.