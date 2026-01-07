En vivo Radio La Red
Policiales
San Martín
Beba
Impactante hallazgo

Conmoción en San Martín: encontraron a una beba recién nacida abandonada en un cesto de basura

La beba fue trasladada de urgencia al hospital y permanece internada en neonatología. La llamaron Verónica, en homenaje a la oficial de la policía que la asistió.

Una escena conmocionó este martes a la madrugada a los vecinos de San Martín, donde una beba recién nacida fue hallada abandonada dentro de un cesto de basura en la calle Riobamba al 2300, entre Pueyrredón y Rivadavia. La llamaron Verónica, en homenaje a la oficial de la policía que la asistió.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando un vecino dio aviso al 911 tras advertir la presencia de la beba. Minutos después, efectivos de la Comisaría San Martín 1° llegaron al lugar y constataron una situación alarmante: la recién nacida estaba desnuda, sin pañal y con el cordón umbilical cortado de manera artesanal.

Ante la gravedad del cuadro, los policías trasladaron de inmediato a la beba en un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde fue recibida por el equipo médico de guardia.

Según informaron fuentes sanitarias, la niña es prematura, con unas 36 semanas de gestación y un peso de 1.890 gramos. El primer parte médico indicó que se encontraba clínicamente estable, aunque por su condición fue derivada al área de Terapia Intensiva de Neonatología para recibir atención especializada.

Los profesionales estimaron que el parto habría sido domiciliario y que la beba habría nacido alrededor del mismo horario en el que fue hallada, lo que refuerza la hipótesis de un abandono ocurrido poco después del nacimiento.

Un nombre simbólico

En un gesto cargado de significado, el equipo médico decidió llamarla “Verónica”, en homenaje a la teniente Verónica Ayala, una de las policías que participó del operativo de rescate y traslado.

La investigación judicial

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, quien caratuló la causa como “abandono de persona”.

Por orden judicial, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la obtención de imágenes del lugar del hallazgo y la intervención del Servicio Local de Protección de Derechos de la Infancia, con el objetivo de identificar a la madre o a las personas responsables del abandono.

Mientras avanza la investigación, la beba continúa internada y bajo cuidados intensivos, y su evolución es seguida de cerca por el personal médico.

