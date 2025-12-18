Dos chicas salvaron la vida de un bebé recién nacido y evitaron una tragedia: el impactante video

Ese accionar fue determinante. Los médicos confirmaron luego que el niño presentaba signos de hipotermia, una consecuencia directa de haber permanecido expuesto durante la noche, pero se encontraba fuera de peligro gracias a la rapidez con la que fue asistido.

Del pastizal al hospital

El bebé fue trasladado de inmediato al Hospital Dr. Eduardo Oller, en San Francisco Solano, donde ingresó al área de Neonatología. Allí quedó internado bajo observación médica y al resguardo de los organismos de protección de la niñez.

Según informaron fuentes sanitarias, el niño se encontraba estable, sin lesiones visibles y con signos vitales normales para su edad, aunque fue sometido a controles exhaustivos debido a las condiciones en las que fue hallado.

Foto: la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el bebé abandonado en Quilmes.

Las cámaras que revelaron el abandono

Mientras el bebé era atendido, la investigación judicial comenzó a avanzar. La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno y fue caratulada como abandono de persona, un delito grave que podría agravarse por la edad y la condición de la víctima.

Las primeras imágenes clave surgieron de cámaras de seguridad de la zona, que registraron los momentos previos al hallazgo. En los videos se observa a una mujer encapuchada, acompañada inicialmente por un hombre. Ambos caminan por el sector durante algunos minutos.

Luego, el hombre se retira y la mujer continúa sola. En ese lapso, se la ve deambular varias veces por la cuadra, como si dudara. Finalmente, se acerca al pastizal, deja la bolsa con el bebé en el suelo y se va.

Las imágenes muestran con claridad el momento del abandono, aunque no permiten identificar el rostro de la sospechosa, ya que permanece encapuchada durante toda la secuencia.

El relato de los vecinos

Cristina, una vecina que aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, relató lo ocurrido con conmoción. “Cuando vimos las grabaciones no lo podíamos creer. La chica iba y venía, no estaba segura de dejarlo. Pasó dos o tres veces por el mismo lugar y después, en un momento, lo dejó en el pastizal”, contó.

“Lo dejó como si fuera una bolsa de compras. Ni a un animal se lo abandona así”, agregó, todavía impactada por la escena.

Según su testimonio, las jóvenes que encontraron al bebé actuaron con una rapidez admirable: pidieron ayuda, avisaron a vecinos y lograron que el niño llegara al hospital en cuestión de minutos.

El futuro del bebé

Mientras la investigación avanza para identificar a la mujer que lo abandonó, el bebé permanece bajo protección. Intervienen la Dirección de Minoridad y los organismos correspondientes para garantizar su cuidado integral y definir los pasos a seguir.

“Vamos a estar cerca, acompañando cada paso, para que nunca le falten cuidados ni amor”, aseguró Mayra Mendoza, al referirse al futuro del niño.