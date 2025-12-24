Denuncian que filmó algo aberrante con su beba de 7 meses y se lo mandó a su ex: los detalles

VIDEO BEBE

Según consta, la relación entre ambos había finalizado hacía aproximadamente dos meses, y desde entonces el joven aseguraba haber recibido mensajes intimidatorios y amenazas vinculadas al destino del bebé. Esos antecedentes previos fueron sumados a la investigación y fortalecieron la hipótesis de un accionar violento sostenido en el tiempo.

Tras la presentación del material, la causa fue puesta en conocimiento de la Fiscalía N°4 de Villa Ángela y de la Unidad de Protección Integral, que intervinieron de manera inmediata debido a la gravedad de los hechos.

Como primera medida, la Justicia dispuso el apartamiento de la madre del contacto con los niños y otorgó la tenencia provisoria al padre, a fin de resguardar la integridad física y emocional de los menores.

Luego, personal especializado procedió al traslado del bebé de siete meses y de otro niño de dos años, hermano mayor, para que fueran sometidos a controles médicos exhaustivos. Los estudios iniciales arrojaron resultados preocupantes: el más pequeño presentaba hematomas visibles, palidez y signos compatibles con un cuadro de anemia, mientras que el niño de dos años también mostraba lesiones superficiales y un estado general similar.

Ambos menores quedaron bajo observación médica y seguimiento por parte de organismos de protección de la infancia, mientras se evalúa su evolución clínica y emocional. En paralelo, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar su seguridad a largo plazo.

La mujer fue notificada formalmente de su situación legal y quedó desvinculada de ambos niños, al menos de manera provisoria, mientras avanza la investigación judicial.

Por el momento, no trascendió si fue imputada formalmente, aunque desde la Fiscalía señalaron que no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días, en función del análisis del material fílmico, los informes médicos y los antecedentes incorporados a la causa.