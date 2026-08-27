"Estafa gitana": así cayó la acusada de provocar la muerte de una peluquera por un "maleficio"

La encontraron en la casa de otra posible víctima

Cuando los policías llegaron al domicilio, la mujer que residía allí explicó que Mitrovich se encontraba allí circunstancialmente, ya que había ido a cenar y se estaba hospedando en un hotel cercano.

Durante la entrevista, los investigadores descubrieron además que la dueña de la vivienda también habría sido víctima de una estafa. Según declaró ante los efectivos, le había entregado a Mitrovich $115.000 por un supuesto trabajo destinado a quitarle un maleficio que le habían realizado.

Luego de permitir el ingreso de los policías a la vivienda, los agentes detuvieron a Mitrovich, que quedó a disposición de la Justicia.

La investigación que comenzó en Lomas de Zamora

El pedido de captura contra Mitrovich surgió de una causa iniciada el 15 de enero de 2026, a partir de la denuncia de Merlin Diaz Silva. De acuerdo con la investigación, la mujer habría entregado sus ahorros, por un total de $14 millones, a Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich.

Las acusadas le habrían ofrecido realizar un supuesto ritual de limpieza con el objetivo de eliminar un presunto “maleficio económico” que, según le hicieron creer, impedía que pudiera progresar y llevar adelante con éxito un emprendimiento.

Con el paso del tiempo, la víctima habría comenzado a sospechar que había sido engañada, ya que el dinero no era restituido y tampoco conseguía comunicarse con las mujeres a quienes se lo había entregado. Ante la pérdida de sus ahorros, la mujer se suicidó.

La carta que dejó antes de morir

Antes de quitarse la vida, la víctima habría dejado una carta dirigida a su pareja y a otros familiares. En el escrito se habría disculpado por la decisión que había tomado y habría pedido que las personas involucradas en la presunta estafa fueran denunciadas. Además, habría aportado información que posteriormente fue incorporada a la causa.

El expediente principal está a cargo del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, encabezado por Laura Ninni, y de la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio N°19, a cargo de Ignacio Gabriel Torrigino.

Tras la detención en Salta, intervienen además el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Orán y la Fiscalía N°1 de ese departamento judicial.