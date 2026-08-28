Salió a la luz cuánto habría gastado Alejandro Stoessel con las tarjetas: una cifra impactante

El conductor indicó en medio de la polémica que rodea a la familia de la artista: "Tini a pesar de toda la discusión que hay con la auditoría y todo eso, para la central de deudores está en orden. No tiene problemas y está en una categoría buena, no gasta mucho".

Los gastos en la tarjeta de crédito en la familia de Tini Stoessel

En tanto, sobre los gastos en la tarjeta de Mariana Muzlera, Ángel de Brito resaltó: "Mamá Stoessel ahorra. En junio de 2026 nada, en mayo nada, abril nada. No gasta con la tarjeta. Febrero 125 y diciembre 923 mil, se ve que compró los regalos".

Y sobre el final volvió a poner foco en Alejandro Stoessel: "El padre gasta fuerte, onda 40 palos promedio, que tampoco es mucho para su nivel de vida. Pero es uno de los que más usa la tarjeta".

"Por ejemplo, el consumo más bajo de Alejandro en su tarjeta es ocho palos y el más alto 47 por mes", agregó el conductor. A lo que las angelitas reaccionaron al escuchar esos números: "Es mucho".