A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DETALLES

Salió a la luz cuánto habría gastado Alejandro Stoessel con las tarjetas: una cifra impactante

Ángel de Brito contó en LAM cuál sería el gasto en la tarjeta de crédito de Alejandro Stoessel en medio de la interna familiar en la familia de la cantante Tini Stoessel.

28 ago 2026, 12:45
Banner seguínos en google Primicias Ya
Salió a la luz cuánto habría gastado Alejandro Stoessel con las tarjetas: una cifra impactante

Salió a la luz cuánto habría gastado Alejandro Stoessel con las tarjetas: una cifra impactante

Salió a la luz cuánto habría gastado Alejandro Stoessel con las tarjetas: una cifra impactante

Salió a la luz cuánto habría gastado Alejandro Stoessel con las tarjetas: una cifra impactante

En medio de la fuerte interna que rodea a Tini Stoessel y sus padres con el pedido de auditoría de la cantante sobre su patrimonio y ganancias de su cerrera, se conoció otro dato impactante referido a los gastos en la tarjeta de crédito de los integrantes de la familia.

Ángel de Brito detalló al aire en LAM (América Tv) los consumos mensuales que tendría Alejandro Stoessel en su tarjeta, quien sería el que más gastos asume mensualmente en la famosa familia.

Leé también

Ángel de Brito expuso el motivo oculto de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini

Ángel de Brito expuso el motivo oculto de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini

"Me voy a referir al tema Tini y familia, tengo algo nuevo. Porque a mí me llamó la atención que Tini vaya a un lugar y no se pueda comprar una cartera, que es un vuelto para Tini", introdujo el conductor.

Y amplió al respecto: "Ella tiene una sola tarjeta en un banco en Argentina para gastos pequeños. ¿Quién es el que más gasta y el que menos gasta? Alejandro Stoessel".

El conductor indicó en medio de la polémica que rodea a la familia de la artista: "Tini a pesar de toda la discusión que hay con la auditoría y todo eso, para la central de deudores está en orden. No tiene problemas y está en una categoría buena, no gasta mucho".

Los gastos en la tarjeta de crédito en la familia de Tini Stoessel

En tanto, sobre los gastos en la tarjeta de Mariana Muzlera, Ángel de Brito resaltó: "Mamá Stoessel ahorra. En junio de 2026 nada, en mayo nada, abril nada. No gasta con la tarjeta. Febrero 125 y diciembre 923 mil, se ve que compró los regalos".

Y sobre el final volvió a poner foco en Alejandro Stoessel: "El padre gasta fuerte, onda 40 palos promedio, que tampoco es mucho para su nivel de vida. Pero es uno de los que más usa la tarjeta".

"Por ejemplo, el consumo más bajo de Alejandro en su tarjeta es ocho palos y el más alto 47 por mes", agregó el conductor. A lo que las angelitas reaccionaron al escuchar esos números: "Es mucho".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito Tini Stoessel Alejandro Stoessel

Lo más visto