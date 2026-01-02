En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
TRAGEDIA EN AÑO NUEVO

Consternación por el bebé de un año al quedar atrapado en un auto que cayó a un canal

La tragedia ocurrió en cuestión de segundos y dejó una marca imborrable en una pequeña ciudad del Alto Valle rionegrino. Un bebé de apenas un año murió este jueves en Chimpay, luego de quedar atrapado dentro de un automóvil que cayó a un canal de riego.

Consternación por el bebé de un año al quedar atrapado en un auto que cayó a un canal

La tragedia ocurrió en cuestión de segundos y dejó una marca imborrable en una pequeña ciudad del Alto Valle rionegrino. Un bebé de apenas un año murió este jueves en Chimpay, luego de quedar atrapado dentro de un automóvil que cayó a un canal de riego. El hecho es investigado por la Justicia como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras se intenta determinar si el joven conductor había consumido alcohol antes de manejar.

Leé también Un jabalí desencadenó una tragedia que terminó con la vida de una mamá y su hija de 14 años
Un jabalí provocó una tragedia que terminó con la vida de una mamá y su hija de 14 años.

El siniestro se produjo en el cruce de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano de Chimpay, una localidad tranquila ubicada al sur de la provincia de Río Negro. Allí, por motivos que aún no fueron esclarecidos, un Renault Sandero perdió el control, se despistó y terminó semisumergido en el canal, una estructura de riego que atraviesa la zona.

Dentro del vehículo viajaban una pareja de adolescentes, de 16 y 17 años, junto a su hijo Neithan, de apenas un año. Aunque los padres lograron salir del auto, no pudieron rescatar al bebé, que fue arrastrado por el agua tras el impacto.

Un accidente repentino y una escena de desesperación

Según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, el vehículo circulaba por una de las calles del barrio cuando, de forma repentina, el conductor perdió el dominio del auto. El Renault Sandero se desvió de su trayectoria y terminó cayendo al canal de riego, que en ese momento llevaba un caudal considerable de agua.

El impacto fue violento. El automóvil quedó inestable, parcialmente sumergido y con el agua ingresando rápidamente al habitáculo. En medio del pánico, los jóvenes padres lograron salir por sus propios medios, pero el bebé quedó atrapado dentro del vehículo.

Vecinos que se encontraban en las inmediaciones relataron escenas de gritos, llanto y desesperación absoluta. La madre y el padre del niño intentaron regresar al auto para rescatarlo, pero la fuerza de la corriente y la posición del vehículo se lo impidieron.

La llegada de la Policía y un operativo contrarreloj

Tras los llamados de emergencia, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar del accidente. Al arribar, se encontraron con la joven pareja fuera del vehículo, en estado de shock, señalando el canal y pidiendo ayuda desesperadamente.

De acuerdo con lo informado por Diario Río Negro, los policías comenzaron de inmediato la búsqueda del bebé. Revisaron el interior del automóvil y los alrededores, pero no lograron encontrarlo.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención urgente de los bomberos voluntarios, quienes acudieron con equipos de rescate. El operativo se transformó en una carrera contra el tiempo: cada minuto era clave.

El trabajo de los bomberos y una búsqueda angustiante

Los bomberos realizaron maniobras extremas para acceder al vehículo. Lograron dar vuelta el auto y rompieron una de las ventanillas, con la esperanza de encontrar al menor en el interior. Sin embargo, el bebé no estaba dentro del habitáculo.

Ese dato encendió todas las alarmas. La principal hipótesis pasó a ser que Neithan había sido expulsado del auto y arrastrado por la corriente del canal.

El operativo se amplió entonces a lo largo del cauce. Policías, bomberos y vecinos recorrieron la zona con la mirada fija en el agua, mientras el clima de angustia crecía minuto a minuto.

El hallazgo que confirmó el peor final

Minutos más tarde, una mujer que transitaba por el lugar se detuvo abruptamente y dio aviso a los rescatistas. Había visto algo flotando en el canal, a unos metros del lugar donde había ocurrido el accidente.

Cuando los equipos se acercaron, confirmaron lo peor: se trataba del cuerpo del bebé. El silencio y el impacto emocional se apoderaron del lugar. La tragedia ya era irreversible.

De inmediato, el niño fue rescatado del agua y trasladado de urgencia, mientras se le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos médicos, no lograron salvarle la vida.

Dolor absoluto y conmoción en la comunidad

La muerte del bebé generó una profunda conmoción en Chimpay, una ciudad pequeña donde los hechos trágicos sacuden con fuerza a toda la comunidad. Vecinos, familiares y amigos acompañaron a los padres en medio de escenas de dolor desgarrador.

Las imágenes de los jóvenes padres, devastados por la pérdida, recorrieron rápidamente la ciudad y las redes sociales. El caso despertó una fuerte ola de conmoción y volvió a poner en el centro del debate la seguridad vial y la responsabilidad al volante, especialmente cuando hay menores involucrados.

Qué se sabe sobre la causa de la muerte

Aunque aún resta el resultado final de la autopsia, las primeras hipótesis indican que el fallecimiento se produjo como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el accidente, sumadas al arrastre por el agua del canal.

Los peritos forenses trabajan para establecer con precisión la causa y el momento de la muerte, información clave para la investigación judicial.

La causa judicial y la figura de homicidio culposo

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. El expediente fue caratulado como “homicidio culposo en accidente de tránsito”, una figura penal que se aplica cuando una persona muere como consecuencia de una conducta imprudente o negligente.

Ambos padres del bebé quedaron vinculados a la causa, aunque por el momento no se dispusieron detenciones. Sin embargo, el foco principal de la investigación está puesto en el estado del conductor al momento del accidente.

Sospechas de consumo de alcohol y pericias clave

Según trascendió, al joven de 16 años se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol antes de manejar. El resultado del análisis toxicológico será determinante para definir la responsabilidad penal y el futuro de la causa.

Además, el Renault Sandero fue secuestrado y será sometido a pericias mecánicas para descartar fallas técnicas que hayan influido en el siniestro.

Cámaras de seguridad y reconstrucción del recorrido

La Brigada de Investigaciones también analiza cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas. El objetivo es reconstruir el recorrido del vehículo, establecer la velocidad a la que circulaba y determinar si hubo maniobras imprudentes antes de caer al canal.

Cada dato es considerado clave para esclarecer una tragedia que dejó una vida truncada y una comunidad devastada.

Un caso que reabre el debate sobre infraestructura y prevención

El accidente volvió a poner en agenda la falta de medidas de seguridad en zonas urbanas atravesadas por canales de riego. Vecinos de Chimpay señalaron que ese cruce ya había registrado otros accidentes y reclamaron mayor señalización, iluminación y barreras de contención.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, la ciudad despide a Neithan, en medio del dolor y la búsqueda de respuestas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Misterio en Año Nuevo: investigan la muerte de un conocido empresario que fue hallado sin vida
"Mi papá enterró a Loan": la confesión de una menor que está bajo amenaza y que conmueve a todos
El hallazgo macabro que encontraron en una lancha que navegaba a la deriva en Sauce Viejo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar