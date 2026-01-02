Así fue el festejo de Año Nuevo de Benjamín Vicuña con sus hijos y un comentario que destrozó a la China Suárez

benjamin vicuña año nuevo con sus hijos

Lo cierto es que su posteo en Instagram, donde también se mostró feliz junto a sus hijos, motivó que varios usuarios remarcaran que los niños se veían más felices con él que con la actriz, derivando en un gran debate virtual entre los usuarios y apuntando contra la China.

"Los niños se ven más niños y reales junto al padre", marcó uno de los seguidores del chileno en el posteo. A lo que otro añadió: "Amancio y Magno la cara de felicidad y comodidad cuando estan con el papá". "Esos pequeños si saben de infancia real", comentó otro perfil. "Bellos niños, con papi", "En cosas simples esta la felicidad de los niños. No importa la cantidad en tiempo si en la calidad", señalaron otras cuentas.

Por su parte, otros usuarios salieron en defensa de la China Suárez: "No es necesario decirlo, se nota simplemente fíjate con detenimiento beso", "Ah sí, ¿ellos te lo dijeron ? Mira vos che", fueron algunas de las personas que salieron a bancarla desde las redes.

El provocador gesto de la China Suárez y Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

Desde su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña en la Argentina con sus hijos y también con Mauro Icardi.

La actriz y novia del futbolista mostró la intimidad del festejo familiar en redes publicando postales de su mesa, los looks para esa noche tan especial y como era de esperarse, los regalos que recibieron sus pequeños.

Entre las imágenes, llamó la atención una en particular que despertó mucha polémica en las redes y se tomó un gesto filoso para Benjamín Vicuña.

Fue por una imagen de Amancio posando con el obsequio que le dio Mauro Icardi que genera una nueva polémica. Se trata de una imagen en portaretrato donde aparece el niño con la camiseta del Galatasaray con el número 9 que él utiliza y en el vestuario del club, como si fuera jugador del equipo turco.

Esta acción disparó polémica entre los usuarios quienes advirtieron que se trató de una chicana para el padre del pequeño, Benjamín Vicuña, en medio de las diferencias que tuvo la actriz con el chileno por sus viajes a Turquía y su idea de instalarse definitivamente allí con sus hijos.