Misterio en Año Nuevo: investigan la muerte de un conocido empresario que fue hallado sin vida

Una vez dentro, el hombre solicitó de inmediato una ambulancia. Minutos después, una unidad del Hospital Francisco Caram arribó al lugar y los profesionales de la salud constataron el fallecimiento a las 21.52. La víctima fue identificada como Pablo Enrique Gramigna, de 63 años.

Comisaría Brandsen Su padre yacía tendido en el piso del baño, completamente desnudo y con manchas de sangre visibles en el suelo.

Un referente local y una muerte que sacudió a la comunidad

La noticia del fallecimiento de Gramigna se propagó rápidamente en Brandsen, donde el empresario era ampliamente conocido. Estaba vinculado a la firma Cable Óptica S.R.L., una empresa dedicada a la prestación de servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones, con fuerte presencia en la región.

Vecinos y comerciantes locales coincidieron en describirlo como un referente del sector y una figura activa en la vida económica de la ciudad. Por eso, el hallazgo de su cuerpo en condiciones tan sensibles y en el marco de una fecha cargada de simbolismo como Año Nuevo generó múltiples interrogantes.

Desde un primer momento, las autoridades judiciales evitaron adelantar hipótesis concluyentes. No obstante, el testimonio del hijo de la víctima aportó un dato considerado relevante por los investigadores. Según declaró, su padre había sufrido caídas previas y solía advertir sobre lo resbaloso del piso del baño, un factor que abre la posibilidad de que el fallecimiento se haya producido como consecuencia de un accidente doméstico.

Las hipótesis y el avance de la investigación

Ante el hallazgo, se dispuso el inmediato resguardo de la escena y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Sabrina Tondato. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, una figura habitual en casos donde aún no se puede establecer con certeza el origen del deceso.

Personal de Policía Científica trabajó durante varias horas en el interior de la casaquinta, realizando peritajes, levantamiento de rastros y documentación fotográfica del lugar. También se solicitó la presencia de la morguera policial para el traslado del cuerpo, con el objetivo de avanzar en los estudios forenses que permitan esclarecer qué ocurrió en los momentos previos a la muerte del empresario.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que no se detectaron signos evidentes de violencia ni de ingreso forzado en la vivienda, un dato que, por el momento, refuerza la hipótesis de un episodio accidental. Sin embargo, los investigadores remarcan que todas las posibilidades continúan abiertas hasta contar con los resultados definitivos de la autopsia.