Boca arranca la pretemporada con Úbeda confirmado y un mercado de pases que aún no despega

Para el entrenador, este período será clave para evaluar rendimientos, definir roles y comenzar a delinear un equipo que, al menos en lo inmediato, no contará con refuerzos que eleven la competencia interna.

Qué pasa con el pase de Marino Hinestroza

La principal expectativa del mercado sigue puesta en la llegada de Marino Hinestroza. El extremo colombiano es una prioridad para el cuerpo técnico y la dirigencia, pero su incorporación permanece frenada por un conflicto ajeno a Boca.

La traba está vinculada a un desacuerdo entre el jugador y Atlético Nacional por los porcentajes de la transferencia. Desde el lado del Xeneize aseguran que el acuerdo con el club colombiano y con el futbolista ya está cerrado, tanto en lo económico como en lo contractual, y que solo resta que las partes involucradas resuelvan ese conflicto.

En Boca son optimistas y no creen que la operación esté en riesgo. Una vez destrabada la situación, Hinestroza firmaría contrato hasta diciembre de 2029 y se convertiría en la primera incorporación del mercado.

Qué otras decisiones deberá tomar Úbeda en estos días

Además del seguimiento de las negociaciones, el inicio de la pretemporada servirá para definir situaciones puntuales. Una de ellas es la de Javier García, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre y todavía no tiene confirmada su continuidad.

Quien sí seguirá un año más es Ander Herrera, que se presentará este viernes junto al resto del plantel. El mediocampista español acordó su continuidad hasta diciembre de 2026 y será una de las referencias de experiencia en un año que promete ser exigente.

En paralelo, Úbeda también espera refuerzos en posiciones clave: un defensor central, al menos dos delanteros y la posibilidad de sumar otra alternativa ofensiva por los costados, más allá de Hinestroza.

Cuándo vuelve a jugar Boca oficialmente

El calendario tampoco da demasiado margen. El debut oficial de Boca en 2026 está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, por el torneo local. Además, no se descarta que el equipo tenga su estreno previo en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

En ese contexto, la falta de refuerzos comienza a generar preocupación puertas adentro, ya que el tiempo de trabajo previo a la competencia será limitado.

¿Habrá amistosos y apertura para los socios?

Durante la pretemporada, Boca evalúa disputar algunos partidos amistosos y una de las ideas que toma fuerza es que se jueguen en La Bombonera. El objetivo es permitir el acceso a socios y socias que habitualmente no pueden asistir a los encuentros oficiales por el sistema de filtro.

La intención dirigencial es que, para ese momento, el plantel ya cuente con al menos algunas incorporaciones confirmadas, algo que hoy todavía no ocurrió.

Con Úbeda ratificado y el plantel en marcha, Boca inicia un 2026 cargado de incógnitas. El desafío inmediato será transformar un arranque deslucido del mercado en un equipo competitivo antes de que la pelota empiece a rodar.