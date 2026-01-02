ANSES confirmó un pago de hasta $341.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite

Está dirigida a:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores eventuales o de temporada

Empleados de la construcción

En todos los casos, la condición central es que la pérdida del empleo haya sido sin justa causa, por finalización de contrato, por quiebra del empleador o por causas externas que no dependan de la voluntad del trabajador.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero

ANSES confirmó que en enero de 2026 el monto máximo del beneficio será de $341.000, en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El cálculo del beneficio se realiza de la siguiente manera:

Se toma el 75% del mejor salario mensual que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al despido .

El monto resultante debe ubicarse dentro de los valores mínimos y máximos establecidos, que se ajustan según el SMVM.

Esto significa que no todos los beneficiarios cobrarán el monto máximo, sino que dependerá del sueldo previo y de los topes vigentes.

Cómo evolucionará el monto en los próximos meses

Uno de los puntos centrales del anuncio es que la Prestación por Desempleo seguirá aumentando durante los próximos meses, de acuerdo al cronograma oficial del salario mínimo.

Los valores confirmados son los siguientes:

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

Abril 2026: $357.800

Mayo 2026: $363.000

Junio 2026: $367.800

Julio 2026: $372.400

Agosto 2026: $376.600

De mantenerse este esquema, el tope del beneficio superará los $376.000 hacia agosto, convirtiéndose en una de las prestaciones con mayor actualización automática dentro del sistema de seguridad social.

Quiénes pueden cobrar el pago de hasta $341.000

Para acceder a la Prestación por Desempleo, ANSES exige el cumplimiento de requisitos específicos, que varían según el tipo de trabajador y la modalidad de contratación previa.

Trabajadores permanentes

Deben acreditar:

Al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada

Deben haber:

Trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años , y

Acreditado más de 90 días de trabajo durante el último año previo al cese.

Trabajadores de la construcción

Deben contar con:

Un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o a la finalización de la obra.

Desde ANSES advierten que el incumplimiento de alguno de estos requisitos impide el acceso al beneficio, incluso si el trabajador fue despedido sin causa.

En qué casos corresponde cobrar la Prestación por Desempleo

El organismo previsional detalló cuáles son las situaciones laborales habilitadas para solicitar la prestación. Entre las principales se encuentran:

Despido sin justa causa , acreditado mediante telegrama, carta documento o nota de despido firmada por el empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo , con documentación respaldatoria como sentencia judicial, nota del síndico o publicación oficial.

Resolución del contrato por justa causa denunciada por el trabajador , con los telegramas correspondientes.

No renovación de contrato a plazo fijo , mediante copia del contrato vencido.

Fallecimiento del empleador unipersonal , acreditado con acta de defunción.

Cese laboral mientras el trabajador se encontraba enfermo o accidentado, siempre que se presente un certificado médico que acredite aptitud laboral.

Qué documentación exige ANSES

Uno de los puntos más importantes del trámite es la presentación correcta de la documentación, ya que los errores suelen derivar en rechazos o demoras.

Entre los documentos más solicitados se encuentran:

Telegramas de despido o intimación

Contratos de trabajo vencidos

Certificados médicos

Notas judiciales o administrativas en caso de quiebra

Todos los archivos deben ser legibles, completos y coherentes con la causal invocada, remarcan desde ANSES.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo: paso a paso

El trámite se realiza de forma online, a través del sitio oficial de ANSES, sin necesidad de acudir presencialmente, salvo que el organismo lo requiera.

Paso a paso

Ingresar a www.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo” .

Indicar el tipo de trabajador y completar los datos laborales solicitados.

Adjuntar la documentación respaldatoria según el caso.

Confirmar la solicitud y guardar el comprobante del trámite.

Una vez aprobada, ANSES comienza a liquidar el pago mensual, que se deposita en la cuenta bancaria informada por el beneficiario.

Un alivio económico en un contexto laboral adverso

En medio de un escenario marcado por despidos, suspensiones y caída del empleo formal, la Prestación por Desempleo se consolida como una herramienta clave de contención social.

El pago de hasta $341.000 en enero, con aumentos ya previstos para los meses siguientes, representa un respaldo económico fundamental para miles de personas que quedaron sin ingresos y necesitan cubrir gastos básicos mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Desde ANSES recuerdan que se trata de un beneficio temporal, pero esencial para evitar que la pérdida del empleo derive en situaciones de mayor vulnerabilidad.