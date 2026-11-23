Cómo fue el violento ataque al joven en Castelar

El hecho se produjo en las inmediaciones de las calles Amuno y Saladillo, en Castelar, cuando Alejo se dirigía a la casa de su novia. Los sospechosos se desplazaban en dos motocicletas y realizaron una maniobra para impedirle continuar su camino.

Lo arrinconaron contra el cordón y lo empujaron, provocando que cayera de su moto y golpeara violentamente la cabeza contra el asfalto. Tras la caída, el joven quedó inmovilizado. Su familia aseguró que comenzó a convulsionar como consecuencia del impacto.

Pese a la gravedad de la situación, los agresores continuaron con el robo. Se llevaron la motocicleta y revisaron sus bolsillos para quitarle el celular, mientras Alejo permanecía tendido en la calle.

El dramático testimonio de Ailín, la tía de Alejo: “Lo dejaron tirado”

En diálogo con A24, Ailín, tía de la víctima, describió el delicado estado de salud de su sobrino y expresó su indignación por la violencia del ataque. “Mi sobrino está muy mal, está en terapia intensiva”, afirmó durante la entrevista.

“En el primer parte se dijo que tenía un coágulo en la cabeza. Ya en el segundo parte el coágulo creció. Tiene una fisura en el cráneo y fractura de clavícula”, detalló.

También cuestionó la conducta de los delincuentes, que continuaron quitándole sus pertenencias cuando ya estaba herido. “A mi sobrino lo dejaron tirado. Acá lo intentaron matar, porque primero lo empujan, mi sobrino cae, golpea su cabeza y queda convulsionando”, sostuvo.

Y agregó: “Mientras él convulsionaba, lo bolsijearon. Se llevaron lo poco que tenía”.

Denuncian que la ambulancia tardó hasta 40 minutos y hubo problemas para trasladarlo

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la denuncia que realizó la familia sobre la asistencia médica recibida después del ataque. Según relató Ailín, la ambulancia habría demorado entre 30 y 40 minutos en llegar, mientras el joven permanecía gravemente herido.

La mujer también aseguró que, cuando finalmente arribó el personal de emergencias, surgieron dificultades para trasladarlo porque no tenía su documento de identidad. “No lo dejaban subir a la ambulancia porque no tenía documento. Se estaba muriendo mi sobrino en el piso”, denunció.

La tía de Alejo sostuvo que la intervención de los familiares fue fundamental para que recibiera atención. “Si las familias no vivían acá cerca, ¿qué hacían? Se moría mi sobrino en la calle”, expresó.

La familia cuestionó la investigación policial: “Nadie vino a hablar con nosotros”

Durante la entrevista con A24, Ailín también manifestó su malestar por la actuación policial después del ataque. La mujer aseguró que un comisario, a quien identificó como Osvaldo Werner, se comunicó con la familia para informar que se habían realizado recorridas por el barrio y consultas a posibles testigos.

Sin embargo, sostuvo que esa versión no coincidía con lo que habían podido comprobar. “Ayer vine con mi cuñada y nuestra abogada, que es la mamá de Alejo. Vinimos a tocar timbre por timbre. Ningún vecino recibió noticias de la Policía”, afirmó.

La tía cuestionó que, según su relato, los familiares debieran buscar por su cuenta cámaras de seguridad y personas que pudieran aportar información. “Nadie se está haciendo cargo, nadie está viniendo a hablar con la familia”, reclamó.