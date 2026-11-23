De acuerdo con los primeros testimonios, Aguilar trabajaba como cocinero en el comercio y habría estado manipulando las garrafas cuando ocurrió la explosión. El trabajador había cambiado una de ellas y declaró ante la Policía que sospechaba que una de las mangueras de conexión podría haber quedado mal colocada.

La explosión se produjo durante los festejos por el 154° aniversario de la localidad. (Foto: NA)

Las imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar muestran la magnitud del estallido. Luego de la detonación, las llamas salieron del establecimiento y alcanzaron el primer piso del inmueble. La onda expansiva también afectó a quienes estaban en las inmediaciones, varios de ellos a pocos metros de la entrada del comercio.

La investigación para determinar las causas

La Justicia busca establecer qué provocó la explosión y si existieron fallas en la instalación o manipulación de las garrafas. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 22, bajo la carátula de lesiones culposas, y contempla la realización de peritajes para reconstruir cómo se desencadenó el incendio.

El propietario del local no se encontraba en el establecimiento al momento del episodio, ya que estaba en la provincia de Entre Ríos.