Como era de esperar, el mensaje no pasó inadvertido para Tinelli, que decidió sumarse al intercambio y responderle públicamente con la misma dosis de romanticismo. Sin vueltas ni misterios, el conductor le dedicó una frase que terminó de sellar el momento: "Hermoso hilo rojo el nuestro".

La respuesta cosechó todavía más reacciones y dejó en evidencia que ambos atraviesan un momento de mucha cercanía. Después de las primeras apariciones juntos y de las señales que alimentaron las versiones sobre su relación, ahora parecen disfrutar de mostrarse sin tantas vueltas.

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Aunque el romance se hizo público recientemente, el conductor y la deportista ya se conocían desde hacía varios años. Según trascendió, sus caminos volvieron a cruzarse en Punta del Este y también compartieron el ámbito del gimnasio, donde ella trabaja como personal trainer y él realiza sus entrenamientos.

Las primeras señales de un acercamiento sentimental comenzaron a circular en octubre, cuando se conocieron detalles de encuentros compartidos fuera del ámbito deportivo. Más tarde, una foto juntos durante un almuerzo en La Paternal terminó de alimentar las versiones.

El propio Tinelli confirmó que llevaban "un mes y días" de relación cuando habló de su presente sentimental en el programa Dale Match. También dejó en claro que el vínculo ya tenía carácter de noviazgo y que estaban muy bien juntos.