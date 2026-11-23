Por su parte, la capacidad para resolver problemas llegó a 2,40 puntos y avanzó un 5,6%, mientras que la eficiencia se ubicó en 2,08 puntos, con una suba del 4,5%.

(Foto: captura de pantalla)

También mejoraron la evaluación general de la administración nacional, que alcanzó los 1,69 puntos y creció un 3,6%, y la preocupación por el interés general, que llegó a 1,60 puntos, tras registrar un incremento del 6,4%.

A pesar de la recuperación de noviembre, el promedio acumulado del índice durante la presidencia de Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo hasta el momento. Como referencia, durante el mismo tramo de sus respectivas gestiones, Mauricio Macri había obtenido un promedio de 2,43 puntos y Alberto Fernández, de 1,83.

La comparación con las presidencias anteriores

El informe también compara el nivel de confianza correspondiente al mes 35 de Milei con el de las administraciones anteriores. En esa medición, el actual Gobierno se encuentra por debajo de los registros que habían alcanzado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante sus primeros mandatos.

En el caso de Néstor Kirchner, el indicador había llegado a los 2,54 puntos, un 19,8% por encima del actual. Durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, en tanto, había alcanzado los 2,42 puntos, una diferencia del 16%.

El relevamiento también señala que en noviembre de 2010, durante el mes 35 de aquella gestión, el índice experimentó un incremento significativo, que coincidió temporalmente con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

Durante el mismo período, el indicador se ubicó un 15,2% por encima del registrado durante la presidencia de Mauricio Macri y un 71,1% por encima del correspondiente a Alberto Fernández. (Foto: archivo)

Las diferencias de confianza según el género y la edad

La encuesta muestra una marcada diferencia entre las respuestas de hombres y mujeres. En noviembre, el índice entre los varones llegó a 2,35 puntos, con un crecimiento del 8,7% respecto del mes anterior. Entre las mujeres, en cambio, se ubicó en 1,70 puntos y registró una caída del 2%.

De esta manera, la distancia entre ambos segmentos se amplió levemente en comparación con octubre y quedó en 0,65 puntos.

La edad también aparece como una variable relevante en los resultados. El grupo de entre 18 y 29 años volvió a presentar el nivel más alto de confianza, con 2,23 puntos, aunque registró una disminución mensual del 6,2%.

Muy cerca se ubicaron los mayores de 50 años, cuyo indicador llegó a 2,20 puntos, luego de experimentar un crecimiento del 21,7%. Por último, las personas de entre 30 y 49 años registraron 1,82 puntos, con una baja del 7,2%.

Cómo se distribuye la confianza en el país

En la distribución geográfica, las provincias volvieron a concentrar el nivel más elevado de confianza en la administración nacional. En esa región, el indicador alcanzó los 2,27 puntos y aumentó un 6,3% respecto de octubre.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los resultados fueron diferentes según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice llegó a 1,95 puntos, con una mejora del 3,7%. En el Gran Buenos Aires (GBA), en cambio, cayó un 1,4% y quedó en 1,59 puntos.

Con estos resultados, la distancia entre el nivel de confianza registrado en el interior del país y el correspondiente al conurbano bonaerense volvió a ampliarse por segundo mes consecutivo.