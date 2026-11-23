El auto de las víctimas quedó abandonado frente a la vivienda y presentaba varios impactos de bala. En tanto, el Fiat Cronos utilizado por los sospechosos fue encontrado posteriormente en Rafael Castillo.

Las hipótesis sobre la balacera en Morón

Una de las posibilidades que analiza la fiscalía es que un vecino haya intervenido para defender a las víctimas y disparado contra los asaltantes. También se investiga si hubo un enfrentamiento entre los integrantes de la banda o si participó un segundo grupo de delincuentes.

Una vecina que presenció parte de la secuencia contó a Mediodía Noticias (eltrece) que escuchó varias detonaciones mientras se encontraba cerrando la persiana de su casa. “Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”, relató.

Familiares y amigos de Mateo Nicolás Sánchez Carmody, de 16 años, lo despidieron en redes sociales con fotos del adolescente. (Foto: redes sociales).

La mujer explicó que, al principio, los vecinos pensaron que se trataba de un episodio de defensa personal. “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”, agregó.

En el lugar trabajó personal policial, que secuestró imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e identificar a los responsables. Los vecinos también señalaron que durante la mañana habían observado a jóvenes en moto pasar reiteradas veces por la cuadra.

Mateo vivía cerca del lugar y sus familiares se acercaron a la escena del crimen durante el operativo policial, donde increparon a los efectivos. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, con intervención de la comisaría local.