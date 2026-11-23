Más adelante, le pidió un beso y un abrazo. Tai se apartó y cuestionó lo ocurrido: “Esto no se hace”, le dijo, mientras él seguía pidiéndole un abrazo. Ella sostuvo que no podía confiar en él y le pidió que no le mintiera: “En contra de mi voluntad, que yo te dije que no”. Juanma pidió disculpas, pero Tai volvió a poner un límite: “Ya esto no se puede hacer más, Juanma”.

Tras ese cruce, ella insistió en que no quería seguir y pidió irse a dormir. Antes de retirarse, él le dijo que al día siguiente le prepararía un café.

Gran Hermano Uruguay: qué pasó entre Juanma y Tai antes del cruce y cómo reaccionaron en redes

Según explicó una cuenta de Gran Hermano Uruguay que difundió el fragmento con el mensaje “¡Un acercamiento que no salió bien!”, Tai y Juanma habían puesto fin a su vínculo dentro de la casa, aunque él intentó acercarse otra vez.

Entre los comentarios de los usuarios predominaron las críticas al participante. “No es no”, escribieron varias personas. Otra usuaria señaló: “Para muchas mujeres esto nos despierta traumas. Ojalá los hombres aprendan de una vez lo que es un no”.