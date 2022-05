Córdoba: un taxista atrapó a las piñas a un ladrón que quiso robarle y se lo entregó a la policía

“Mientras estaba entregando los paquetes, ví a través de la ventana del local que una persona abrió la puerta de taxi y se metió. Entonces salí rápido, pero el chico inmediatamente se alejó del auto y empezó a caminar como si nada”, continuó el taxista.

“Yo no le grité, sólo lo agarré de la ropa y le dije que me devolviera lo que me había robado, el celular y la plata. Él sacó mi celular de su bolsillo y me pidió que lo dejara ir. Ahí lo empujé, porque no sabía si también tenía mi billetera con toda la recaudación. Pero en ningún momento lo agarré del cuello, sólo lo retuve. Él intentó escapar, ahí forcejeamos hasta que le puse la traba. Cayó al piso y quedó inmovilizado, entonces le pedí a la gente que llamara a la policía”, relató el taxista.

En unos minutos llegaron agentes municipales quienes le pidieron que dejara ir al sospechoso. “Yo no lo iba a soltar hasta que llegara la policía”, dijo el hombre. “Ahí empezó a insultarme. Después llegó la policía y lo solté”, continuó.

“El ladrón le dijo a los policías que yo le había pegado, pero en ningún momento le pegué. Incluso la misma gente que estaba ahí le contó a los policías que yo no le había pegado. De todos modos ellos ya habían visto por las cámaras como habían sido los hechos”, sostuvo el taxista.