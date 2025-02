Tenso cruce entre el piquetero Eduardo Belliboni y Nicolás Wiñazki al aire

Asimismo, exigió: "No me interrumpas porque a Adorni no lo interrumpiste nunca. Me vas a dejar hablar a mí porque por 40 minutos dijiste mentiras. Todas mentiras".

Sobre la investigación que pesa sobre Belliboni

"Me acabo de jubilar, ¿cómo hice? ¿Averiguaste en Anses, Wiñazki?", cuestionó Belliboni y acusó al periodista de decir que el dirigente político no tenía aportes.

Al intentar responder Wiñazki, el referente del Polo Obrero retrucó: "Si me van a interrumpir la cortamos acá, en serio. Es una desigualdad total, hablo 1 minuto y me quieren interrumpir".

Además, Belliboni señaló que el "fiscal federal está siendo cuestionado por el juez de la causa por las filtraciones que hacen a LN+", con las cuales está siendo incriminado.

"Con los papeles en la mano les voy a mostrar que están diciendo mentiras, como las que dicen que engañamos a la gente", expresó. Y agregó: "De miles de afiliados al polo obrero, solo 3 hicieron denuncias".

También denunció que en la causa contra el Polo Obrero "nos negaron presentar testigos" y afirmó: "La justicia tiene que ir a juicio, ustedes ya me condenaron".

Belliboni repartió para todo el arco político y sindical

Durante la llamada, el piquetero también cuestionó: "¿Por qué no hablan de (Cristian) Ritondo que tiene quinientas propiedades y cuentas off shore?".

Tambien apuntó contra Leila Gianni, exfuncionaria de Capital Humano de Javier Milei y previamente militante peronista: "Con los panqueques yo no hablo", dijo Belliboni cuando ella intentó hacerle una pregunta.

"Los burócratas de la CGT arreglaron con el gobierno", denunció.