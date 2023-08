Crimen de Cecilia: César Sena fue citado por la fiscalía, le presentaron más pruebas en su contra y no declaró

La citación de César ocurre el día en que Cecilia cumpliría 29 años y cuando la Justicia tiene que definir si mantiene o no la prisión preventiva de Emerenciano Sena y de su esposa Marcela Acuña. Las fuentes informaron que esto último se definiría mañana.

Sena hijo fue trasladado este jueves por la mañana desde el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán hacía la fiscalía ubicada en la Avenida 9 de Julio, en la ciudad de Resistencia.

Los fiscales del caso le dieron a conocer las pruebas en su contra antes de que se realicen las audiencias ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Esa instancia fue requerida por el abogado de Cesar y se realizarán la semana próxima: los días 8, 9 y 10 de agosto.

Hace dos días César comenzó una huelga de hambre en forma de protesta porque la Fiscalía no accedió a sus demandas: no lo dejaban ingresar una pava eléctrica y un anafe dentro del Complejo Penitenciario Villa Barberán. También había solicitado un televisor y un celular, y eso tampoco se le habían otorgado.

sena-1.webp César Sena, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña nunca declaró como imputado en la causa. (Foto: archivo)

Las desgarradoras palabras de la mamá de Cecilia Strzyzowski

Gloria Romero, la madre de de Cecilia Strzyzowski, volvió a movilizarse este jueves en el marco del cumpleaños 29 de su hija y pronunció unas desgarradoras palabras. "Lloré mucho. Hoy me costó arrancar, no quería que me vean así, pero bueno. Soy mamá. Hoy tendría que estar con mi hija, aunque sea por Instagram, boludeando", dijo la mujer.

"Estoy destruida, pero tengo que salir a pelearla. No lo hago ya por mi negrita, porque mi negrita ya está muerta, pero ella tiene que ser el símbolo de la justicia. Tiene que ser el símbolo de que si vos la peleas hasta las últimas consecuencias, va a haber justicia en este puto país", expresó.

Se supo, además, que Gloria se reunirá con Jorge Capitanich por la desaparición y femicidio de la joven de 29 años por el cual hay siete detenidos, entre ellos la familia Sena.