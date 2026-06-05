Comienza el juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña

16, 17 y 18 de junio

25 y 26 de junio

30 de junio, 1 y 2 de julio

5 y 6 de julio

El juicio se desarrollará en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes Capital, ubicada en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y San Martín. La elección del lugar responde a razones de seguridad y disponibilidad de infraestructura para un proceso de estas características.

El pedido rechazado

En paralelo, el Tribunal de Revisión de Mercedes rechazó recientemente un planteo de la defensa de uno de los imputados, el abogado José Fernández Codazzi, que había solicitado su sobreseimiento por el delito de participación primaria en la sustracción del menor. El acusado continuará detenido mientras avanza el proceso.

La causa llega a juicio con 17 imputados y un volumen de 161 testigos, en un proceso que se anticipa extenso y de alta complejidad.

Caso Loan: quiénes son los acusados

Por estos delitos principales llegarán al banquillo de los acusados siete imputados: la tía del niño Laudelina Peña, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Guido Pérez, el comisario Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Imputados Loan Diecisiete personas llegarán al juicio oral acusadas de haber participado en la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña. (Foto: archivo).

Además, otras diez personas enfrentarán el juicio por delitos vinculados a la investigación, como manipulación de testimonios, entorpecimiento de la causa y defraudación a la administración pública.