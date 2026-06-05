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Comienza el juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña

La Justicia fijó para junio el inicio del juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. El proceso se desarrollará en Corrientes, tendrá 17 imputados y prevé la declaración de 161 testigos en un debate que se anticipa extenso.

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A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa principal llegará a juicio oral. (Foto: archivo).

El juicio oral por la causa que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tiene fechas de inicio definidas y se llevará adelante en Corrientes Capital, con un tribunal integrado por tres jueces federales y 17 imputados en el banquillo.

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El niño, que en ese momento tenía 5 años, fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el paraje Algarrobal de 9 de Julio. Según la hipótesis de la fiscalía, Loan no se extravió en el campo, sino que fue víctima de sustracción y ocultamiento.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal conformado por el juez Fernando Ceroleni (Corrientes), Eduardo Belforte (Formosa) y Simón Bracco (Río Negro). En total, se prevé la declaración de 161 testigos a lo largo del proceso.

Fechas de inicio del juicio

El cronograma inicial de audiencias quedó establecido en los siguientes días:

  • 16, 17 y 18 de junio
  • 25 y 26 de junio
  • 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • 5 y 6 de julio

El juicio se desarrollará en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes Capital, ubicada en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y San Martín. La elección del lugar responde a razones de seguridad y disponibilidad de infraestructura para un proceso de estas características.

El pedido rechazado

En paralelo, el Tribunal de Revisión de Mercedes rechazó recientemente un planteo de la defensa de uno de los imputados, el abogado José Fernández Codazzi, que había solicitado su sobreseimiento por el delito de participación primaria en la sustracción del menor. El acusado continuará detenido mientras avanza el proceso.

La causa llega a juicio con 17 imputados y un volumen de 161 testigos, en un proceso que se anticipa extenso y de alta complejidad.

Caso Loan: quiénes son los acusados

Por estos delitos principales llegarán al banquillo de los acusados siete imputados: la tía del niño Laudelina Peña, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Guido Pérez, el comisario Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Imputados Loan
Diecisiete personas llegar&aacute;n al juicio oral acusadas de haber participado en la sustracci&oacute;n y el ocultamiento de Loan Danilo Pe&ntilde;a. (Foto: archivo).

Diecisiete personas llegarán al juicio oral acusadas de haber participado en la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña. (Foto: archivo).

Además, otras diez personas enfrentarán el juicio por delitos vinculados a la investigación, como manipulación de testimonios, entorpecimiento de la causa y defraudación a la administración pública.

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