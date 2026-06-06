Franco Colapinto largará 14° en Mónaco: su fuerte autocrítica tras la clasificación

Franco Colapinto largará desde el 14° puesto este domingo en el Gran Premio de Mónaco luego de una clasificación en la que logró superar la Q1, pero no pudo meterse entre los diez mejores para disputar la Q3.
El piloto argentino superó la Q1 y mejoró su tiempo en la Q2, pero no logró meterse entre los diez mejores de la clasificación del Gran Premio de Mónaco.
Franco Colapinto largará 14° en Mónaco.
Franco Colapinto largará desde el 14° puesto este domingo en el Gran Premio de Mónaco luego de una clasificación en la que logró superar la Q1, pero no pudo meterse entre los diez mejores para disputar la Q3.
El piloto argentino registró un tiempo de 1:14.573 en la primera tanda clasificatoria y avanzó a la Q2 en una sesión que estuvo interrumpida por una bandera roja tras el accidente del brasileño Gabriel Bortoleto. Ya en la segunda instancia, mejoró su marca hasta 1:13.995, aunque no le alcanzó para seguir en carrera por la pole position.
Colapinto terminó 14° y quedó a poco más de dos décimas de ingresar a la Q3, reservada para los diez pilotos más rápidos de la clasificación.
Tras la sesión, el piloto de Alpine analizó su rendimiento y explicó las sensaciones que le dejó la jornada en Montecarlo.
"Hay que tener un buen feeling con el auto en Mónaco y no lo tuve. Estuve cerca en la Q1 y en la Q2, pero no terminamos de hacer clic", resumió en diálogo con ESPN.
La clasificación quedó en manos de Kimi Antonelli, quien marcó un tiempo de 1:12.051 para quedarse con la pole position. El joven piloto de Mercedes superó por apenas 43 milésimas a Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron los cuatro primeros puestos.
Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, logró avanzar a la Q3 y clasificó noveno.
La carrera del Gran Premio de Mónaco se disputará este domingo desde las 10:00 de la mañana de Argentina.
La prueba tendrá un total de 78 vueltas al histórico circuito callejero de Montecarlo, uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1 y también uno de los más difíciles para realizar sobrepasos.