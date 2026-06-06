Franco Colapinto largará 14° en Mónaco: su fuerte autocrítica tras la clasificación

"Hay que tener un buen feeling con el auto en Mónaco y no lo tuve. Estuve cerca en la Q1 y en la Q2, pero no terminamos de hacer clic", resumió en diálogo con ESPN.

La clasificación quedó en manos de Kimi Antonelli, quien marcó un tiempo de 1:12.051 para quedarse con la pole position. El joven piloto de Mercedes superó por apenas 43 milésimas a Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron los cuatro primeros puestos.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, logró avanzar a la Q3 y clasificó noveno.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Mónaco

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La carrera del Gran Premio de Mónaco se disputará este domingo desde las 10:00 de la mañana de Argentina.

La prueba tendrá un total de 78 vueltas al histórico circuito callejero de Montecarlo, uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1 y también uno de los más difíciles para realizar sobrepasos.