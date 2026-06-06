Impactante acusación de María Julia Oliván contra Mario Pergolini: "Fui víctima de..."

Pero la periodista fue más allá y reveló que su percepción sobre el conductor está atravesada por situaciones vividas durante aquellos años de trabajo compartido. "El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años", aseguró.

Con evidente malestar, también cuestionó la manera en que ciertas figuras del medio son presentadas actualmente ante la opinión pública. "No puedo creer la lavada de cara que le da el medio a personas como esta, que toda la vida se mofaron de las mujeres, no trabajaban con mujeres, eran sexistas, se sobrepasaban con las mujeres, hacían chistes sobre mujeres y ahora son los grandes referentes que nos dicen cómo vivir", expresó con firmeza.

Sobre el final de su descargo, Oliván sostuvo que quienes aseguran haber revisado conductas del pasado deberían también asumir responsabilidades en el plano personal. "Cuando vos te rehabilitás, a la persona con la que estuviste mal le decís: 'Perdoname'. Te la cruzás en un pasillo y le decís: 'Che, perdoname, mala mía'", reflexionó.

Finalmente, cerró su intervención con una frase directa dirigida a Mario Pergolini, dejando en claro que nunca recibió ese gesto de su parte: "Yo me lo crucé y nunca me dijo nada".

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Cómo y por qué Fernanda Iglesias se peleó a los gritos con María Julia Oliván

A fines de abril pasado, Fernanda Iglesias mantuvo una feroz pelea con María Julia Oliván , lo que derivó en la ruptura de la relación laboral que había entre ambas, dado que la primera era columnista de la segunda en QUÉ MIEDO, el ciclo de streaming que compartían en BorderPeriodismo.

La información fue revelada por Carolina Molinari en LAM (América TV), donde aseguró que las diferencias entre las periodistas no son recientes, aunque en esta oportunidad la situación habría alcanzado un nivel de tensión mucho mayor. Según relató, durante el encuentro laboral se habrían producido observaciones incómodas vinculadas al aspecto físico de Iglesias, además de cuestionamientos sobre sus aportes y propuestas para el programa.

Al presentar el tema, Ángel de Brito explicó: “Trabajaban juntas en el streaming; ella contó algo, Fernanda respondió algunas cosas, también por redes sociales”.

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Más adelante, detalló cómo se habría desarrollado la situación. “Fernanda fue, como todos los jueves, a trabajar a Border y dice que llegó como siempre con los temas. Llegó María Julia de mal humor y le hizo un comentario sobre su cuerpo. Le pareció molesto, pero bueno, pasó. Cuando se pone a almorzar algo; también le hizo un comentario sobre el almuerzo y después le hizo una crítica sobre lo que dijo en Puro Show, una opinión”, contó el conductor.

De acuerdo con ese relato, el momento más complicado llegó cuando comenzaron a definir los contenidos del programa. “Pasan a lo laboral. Fernanda le dice los temas que tiene y dice: 'Bueno, quiero algún tema para mí, necesito un tema propio'. María Julia estaba nerviosa porque quería desarrollar el tema de la marcha por la ley de discapacidad y como que no tenía mucho tiempo para ponerse al día. María Julia le dijo que los temas no le gustaban, que eran una porquería. Fernanda le dijo: ‘Me estás hablando mal, no me maltrates’”, reveló.

Por último, Molinari agregó un dato sobre el funcionamiento habitual del ciclo y explicó por qué este episodio habría sido distinto a otros cruces. “Lo que me comenta Fernanda es que siempre tuvo esa dinámica el programa, pero hoy es como que ella le dijo que quería que le prepare un tema para ella”, señaló la panelista.