Crimen de Daiana Mendieta: la revelación de la autopsia que marca un giro en la investigación

Un sospechoso detenido

La investigación quedó a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, quienes ordenaron múltiples peritajes y el análisis de cámaras, teléfonos y vehículos. En ese marco, fue detenido un hombre de 55 años, identificado como Gustavo Brondino, alias “Pino”, quien habría mantenido un vínculo con la joven y vivía a apenas un kilómetro de su casa.

Brondino fue arrestado el domingo de madrugada, luego de que se allanara un galpón que alquilaba en las calles Moreno y Pedro Lucero, cerca del domicilio de Daiana. En el lugar, los agentes secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. Durante el procedimiento, el sospechoso intentó manipular un arma de fuego, por lo que fue reducido. Por el momento, esa acción constituye la única imputación firme en su contra.

Tras la audiencia de imputación, el acusado se negó a declarar, y la fiscal Reynoso lo imputó formalmente por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, solicitando 90 días de prisión preventiva. No obstante, se lo considera el principal sospechoso del femicidio.

El defensor de Brondino, en cambio, negó rotundamente cualquier participación de su cliente en el crimen. “Es una causa intrascendente”, dijo el abogado, minimizando la investigación. “No tiene ninguna otra causa en trámite por la que se le esté persiguiendo y que pueda ser de interés periodístico. No hay ninguna otra cosa. Es una causa intrascendente desde el punto de vista periodístico”, insistió el abogado.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de las pericias complementarias y el análisis de los teléfonos para confirmar si existía una relación entre Daiana y el detenido, y si el crimen fue cometido en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo o si fue trasladada hasta el pozo después de haber sido asesinada.