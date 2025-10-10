En vivo Radio La Red
Crimen de Daiana Mendieta: la revelación de la autopsia que marca un giro en la investigación

El cuerpo de la joven de 22 años fue hallado dentro de un pozo de 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, Entre Ríos. La autopsia confirmó que sufrió un traumatismo de cráneo causado por un objeto contundente y no por un arma de fuego, como se creyó en un principio.

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de aparecer sin vida dentro de un aljibe.

De acuerdo con fuentes judiciales, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo provocado con un objeto contundente y punzante en la parte posterior del cráneo. La herida generó un orificio que, a simple vista, se asemejaba al de un balazo, lo que explicaría la confusión inicial. “El informe preliminar reveló como causa de muerte un trauma craneoencefálico grave. No se empleó arma de fuego y el cuerpo queda reservado en la Morgue para estudios complementarios”, precisaron desde la investigación.

El cuerpo de Mendieta fue encontrado el martes en el fondo de un pozo de unos 10 metros de profundidad, disimulado entre ramas, raíces y hojas. Había sido vista por última vez el viernes pasado, cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa alrededor de las 19:45. Desde ese momento, su familia perdió contacto y denunció la desaparición.

El hallazgo de su auto con las llaves puestas en una zona rural, a unos cuatro kilómetros del casco urbano, encendió las alarmas. A partir de allí, se desplegó un operativo de búsqueda con más de 130 efectivos, entre policías, bomberos, cadetes, perros rastreadores y drones. Finalmente, su cuerpo fue localizado en un camino rural conocido como Los Zorrinos, cerca del club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del ingreso a Mansilla.

Un sospechoso detenido

La investigación quedó a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, quienes ordenaron múltiples peritajes y el análisis de cámaras, teléfonos y vehículos. En ese marco, fue detenido un hombre de 55 años, identificado como Gustavo Brondino, alias “Pino”, quien habría mantenido un vínculo con la joven y vivía a apenas un kilómetro de su casa.

Brondino fue arrestado el domingo de madrugada, luego de que se allanara un galpón que alquilaba en las calles Moreno y Pedro Lucero, cerca del domicilio de Daiana. En el lugar, los agentes secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. Durante el procedimiento, el sospechoso intentó manipular un arma de fuego, por lo que fue reducido. Por el momento, esa acción constituye la única imputación firme en su contra.

Tras la audiencia de imputación, el acusado se negó a declarar, y la fiscal Reynoso lo imputó formalmente por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, solicitando 90 días de prisión preventiva. No obstante, se lo considera el principal sospechoso del femicidio.

El defensor de Brondino, en cambio, negó rotundamente cualquier participación de su cliente en el crimen. “Es una causa intrascendente”, dijo el abogado, minimizando la investigación. “No tiene ninguna otra causa en trámite por la que se le esté persiguiendo y que pueda ser de interés periodístico. No hay ninguna otra cosa. Es una causa intrascendente desde el punto de vista periodístico”, insistió el abogado.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de las pericias complementarias y el análisis de los teléfonos para confirmar si existía una relación entre Daiana y el detenido, y si el crimen fue cometido en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo o si fue trasladada hasta el pozo después de haber sido asesinada.

