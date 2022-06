Crimen del camionero Guillermo Jara: uno de los detenidos declaró y apuntó contra otro de los acusados

detenidos crimen camionero.jpg Uno de los tres detenidos por el homicidio del camionero Guillermo Jara negó haber sido quien arrojó el piedrazo

Los otros dos acusados que se negaron a declarar ante el fiscal de la causa, Fabio Arcomano, fueron Darío Javier Martín (46) y Fabián Paredes (44).

A los tres, se les imputa el delito de “homicidio simple”, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, según el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

¿Qué declaró uno de los detenidos por el crimen del camionero Guillermo Jara?

Al término de las indagatoria, el abogado Goldenberg, quien solo representa a Fernández en el expediente, narró a la prensa en la puerta de la fiscalía que su defendido “contó lo que en los medios ha trascendido”.

“Dijo que hubo una trifulca donde él simplemente intentó separar. En un momento, le piden que suba a una camioneta, él creía que era para ayudar, para identificar un supuesto ilícito, llamaron a la policía y demás”, señaló el defensor.

Goldenberg remarcó que su cliente se subió a la camioneta Fiat Strada “en calidad de acompañante” y adelantó que hay videos de cámaras donde se podrá corroborar que Fernández viajaba allí y que por lo tanto no fue la persona que desde la caja de la camioneta arrojó el cascote que le causó la muerte a Jara.

Estremecedor audio revela cómo fue el ataque al camionero: "Para mí venía drogado..." "Él no tiró piedras. No hay manera que en una camioneta Fiat Strada yendo de acompañante", declaró uno de los detenidos Télam

“Él no tiró piedras. No hay manera que en una camioneta Fiat Strada yendo de acompañante, pueda ver lo que pasa con otra persona en la caja. En eso, no pudo prestar colaboración”, afirmó el abogado.

Además, Goldenberg sostuvo que, a su criterio, y luego de las explicaciones brindadas por su cliente ante el fiscal, a Fernández “ni siquiera le cabe una imputación como partícipe secundario”, aunque afirmó que ahora “habrá que ver qué dice el fiscal”.

El letrado también dijo que “Fernández está muy afligido por el fallecimiento de un compañero de un colega de él, porque los dos son empleados de empresas de transportes”

“Quiero aclara que él no es propietario, ni integra ninguna asociación de autoconvocados. Él era un empleado que cumplía horarios y que por entonces había un paro y fue convocado con su unidad a contribuir con ese piquete”, agregó.

guillermo jara camionero.jpg Jara se trasladaba de General Rodríguez a la localidad de Daireaux

Cómo ocurrió la muerte del camionero Guillermo Jara

Jara se trasladaba de General Rodríguez a la localidad de Daireaux y, al no querer frenar en el piquete, una camioneta con manifestantes lo persiguió varios kilómetros y algunos individuos le tiraron piedras al camión.

En rigor, según las pericias realizadas por la Policía Bonaerense, Diego Martín sería quien le tiró la última piedra que le provocó un golpe a Jara y generó que perdiera el control del vehículo.

El camionero murió minutos después de ser rescatado en el Hospital Municipal Dr. PM Romanazzi. Para los investigadores, los agresores "tenían la intención de matar" y consideran que se trató de una "acción homicida" por lo que todavía se sigue adelante con la investigación.