Estremecedor audio revela cómo fue el ataque al camionero: "Para mí venía drogado..."

Cómo fue el ataque en el que murió Jara

Este martes, en “América Noticias al Mediodía” revelaron un estremecedor audio de uno de los manifestantes que formó parte de la pelea con Jara y que presenció el ataque que le costó la vida.

“Estábamos parando camiones, una hora cada uno, colaborando todo piola y viene el de Censur este y nos encara para pasarnos a todos por arriba”, asegura el hombre del que no trascendió su identidad.

En continuado, el testigo describe cómo fue la primera discusión con Jara: “Le sacudimos con una goma y el loco clava los frenos. Abrió la puerta haciéndose el caliente, éramos como 20 y al loco le chupó un huevo. Para mí venía drogado o algo así, empieza a los gritos, forcejea, lo calmamos un poco y le cerramos la puerta”.

Tras los entredichos, parecía que la tensión se había calmado, sin embargo, instantes después todo escaló violentamente.

¿El camionero estaba armado?

Una de las dudas que la Justicia deberá determinar es si la víctima había amenazado con un arma a los piqueteros antes del desenlace fatal.

Según el relato que se reveló la FM local Radio Más, Jara habría amenazado a los piqueteros. “Abre la puerta y muestra un chumbo, no sé si era una carabina, un aire comprimido, no sé qué carajo era, un fierro era”, aseguró el hombre quien reveló que en ese preciso instante agarró al camionero e intento bajarlo de la cabina.

“Al camión lo pasaron, no sé dónde lo esperaron y cuando vieron que venía de frente le sacudieron con una piedra a la cabina del lado del chofer, así que el loco lo tiró abajo, el camión lo hizo mierda y se mató el tipo”, describió más adelante.

Asimismo, le aseguró a su interlocutor que Jara “había filmado a los que lo seguían” y detalló sus dudas: “No sé si filmó al que le tiró la piedra de frente, así que estamos cada cual, en su casa, hay un montón anotados por los milicos, otra tanda está en la comisaría declarando y demorados hasta que se esclarezca quién fue el de la piedra para meterlo en cana”.

“Un quilombo bárbaro, cuando vinieron a tomar datos los milicos me hice el boludo y me fui a la estación de servicio, me tomé un café, me quedé un rato hasta que se fueron y no anotaron nada conmigo”, concluyó el hombre que la Justicia está tratando de identificar para saber si participó del ataque al camionero.