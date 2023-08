Crimen del cirujano: el emotivo cruce entre Fernando Cáceres y la hermana del médico que le salvó la vida

"Me salvó la vida", recordó cuando él mismo había sido víctima de un robo en 2009. Y amplió en A24: "Ojalá tuviese alguna palabra que no se haya dicho. Hoy le tocó a una persona que tuvo que ver mucho en mi vida, si estoy acá es gracias a él. Alguna vez se lo pude decir. Pero no se merecía algo así".

"¿De qué valió todo lo que hizo por mí si después no le sirvió para él?", indicó el ex jugador de River y Boca y remarcó que estaba agradecido de haberse cruzado con el cirujano. "Estuve en manos de ellos, esa fue la suerte mía", contó. "Tener que hablar de algo así no es agradable, te despertás con una noticia así...".

"Era una persona sencilla, que sabía lo que hacía, pero no era consciente sobre cómo se sentía el otro, al que le salvaban. Hoy estoy sentado acá hablando con ustedes por él. No se merece por nada lo que le pasó", opinó.

Además aclaró que: "Dejó en claro que amaba su profesión. Él estaba en una zona rodeado de lugares complicados. 'A nosotros el que nos traen los salvamos', decía él. Lo primero que hizo fue salvarme la vida, no se fijó quién era yo".

El emotivo cruce entre Marcelina y Fernando Cáceres

Por su parte, en el cruce con Marcelina, la hermana del cirujano indio: "Te hemos visto en otros aspectos de cómo seguiste con tu vida y el servicio que estás haciendo"..

"Es una manera de honrar la vida y lo que él hizo por sus pacientes. Gracias por estar. De alguna manera se ve reflejada tu gratitud y que lo compartas con nosotros. Gracias por recordarlo, mi hermano también tenía un agradecimiento a la sociedad, entregaba su vida, su servicio", siguió Marcelina.

Fernando Cáceres agradeció y sostuvo que si hoy puede contar quién fue es por el médico asesinado por delincuentes. "Hacía lo que le gustaba y lo hacía muy bien. Y hoy estoy hablando porque él me dio la posibilidad. En mi corazón tiene lugar, sin duda".

"Nunca pensamos que íbamos a pasar por esto. No hay ética, no hay valor. La persona es un objetivo y en ese objetivo le cayó a mi hermano. Justicia para nuestra nación", siguió luego la mujer.

"Mi hermano sabía de los riesgos, no era la única vez que lo robaban. Es el común denominador de la gente. Es eso nomas. Es real vivir en carne propia, que no me lo refute nadie. Mi hermano lo vivió y no lo zafó. Los gobernantes viven custodiados, nosotros no, somos tiro al blanco", cerró.