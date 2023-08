Se filtró el verdadero motivo médico por el que Silvina Luna volvió a terapia intensiva

Silvina estaba en plena recuperación ya que al pasar tanto tiempo en la cama perdió mucha fuerza, peso y le costaba caminar.

Silvina sufrió una falla multiorgánica y su estado es delicado. No puede recibir visitas, afirman que no la entubaron pero es alimentada por sueros. La modelo sufre de esto por la aplicación de metacrilato en su cola, por el supuesto médico Aníbal Lotocki, que fue juzgado y no puede seguir ejerciendo la medicina.

Silvina Luna: la fuerte decisión que tomaron los médicos a tres meses de estar internada

Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano desde hace tres meses, la actriz y modelo mejoró pero su cuadro sigue siendo delicado y debe recuperarse bien para prepararse para el trasplante de riñón.

Como estuvo grave y en terapia intensiva un buen tiempo, Silvina no se movió y ahora es clave que trabaje en su rehabilitación para estar fuerte y en condiciones para el trasplante.

Entonces, desde el cuerpo médico que la sigue tomaron una fuerte decisión: no recibirá más visitas. La idea de sus médicos es que esté tranquila, haga sus ejercicios y se preocupe por mejorar.

“Viene mejorando muy de a poco, el proceso es muy lento y se están enfocando en que ella recupere su masa muscular porque había bajado mucho de peso”, dijeron en el programa “Poco Correctos”, El Trece.