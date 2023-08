El milagroso vínculo que compartían Fernando Cáceres y el médico asesinado en Morón

Embed

En declaraciones al programa Andino y las Noticias, Fernando Cáceres dio detalles del hecho. "Fue una persona que tuvo mucho que ver en mi vida. Hoy estoy acá gracias a él. Un saludo a la familia... un recuerdo y agradecimiento enorme que se lo di porque lo volví a ver", expresó, emocionado.

"Hablar de esto es malísimo. No puede ser que le debes la vida a una persona y hoy estemos hablado de esto", afirmó sobre la muerte del profesional, y sostuvo: "Tuve la suerte de estar en sus manos". En otro segmento, el ex deportista aseguró "¿De qué valió lo que hizo por mí si al final no le sirvió a él?".

Cómo fue el ataque contra Fernando Cáceres

El caso de Fernando Cáceres ocurrió en noviembre de 2009 y tiene similitudes con el asalto al médico de Morón. Sucedió cuando un grupo de delincuentes lo interceptó a bordo de su auto en Ciudadela y le gatilló en la cara.

Su estado por entonces era crítico. La bala había ingresado por el ojo derecho y le generó una fractura de cráneo, según consignó la prensa por entonces.

fernando caceres.jpg Fernando Cáceres. Foto: El Litoral.

Gracias a Cruz y los otros médicos, Cáceres, que jugó en River, el Real Zaragoza, Boca e Independiente, salió del coma y empezó a responder. Poco después del hecho, le dieron el alta para que comenzara su rehabilitación motriz. "No puedo entender todo lo que hicieron para salvarme de lo mal que estaba", dijo Cáceres sobre Cruz.

Cómo fue el ataque del médico asaltado y asesinado en Morón

El crimen de se registró alrededor de las 17, en calles Lanús y Gregoria Pérez, a metros del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada", de dicha localidad, donde la víctima, identificada como Juan Carlos Cruz (52), retiraba pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle.

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que, en esas circunstancias Cruz, que se desempeñaba como médico en el hospital Carrillo de Ciudadela, fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle su rodado.

Médico asesinado en un robo en Morón.avif

En esa situación, los asaltantes le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.

Vecinos del lugar dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911 y acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico.

Al lugar arribó posteriormente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado a la víctima abandonado en la localidad vecina de Rafael Castillo, informaron las fuentes consultadas.