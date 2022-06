Crimen del turista de Mar del Plata: un video revelador, la teoría del "búnker narco" y el dolor del hermano

El crimen se produjo este domingo, entre la 1 y las 2 de la madrugada, cuando la víctima aguardaba la llegada del colectivo tras celebrar su cumpleaños número 30 junto a un amigo y a dos mujeres.

Según la versión preliminar del hecho, desde uno de los departamentos del edificio ubicado en la esquina de Rawson y Sarmiento comenzaron a arrojarles a los jóvenes bolsas con hielo.

Video: el momento del ataque a Martín Mora Negretti en Mar del Plata

Estas imágenes son claves para el fiscal Marcelo Yanez Urrutia, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Mientras tanto, como para la ley argentina los detenidos son no punibles debido a su edad, el instructor judicial solicitó el encierro extraordinario de los tres sospechosos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Tras apuñalarlos, las víctimas quedaron tendidos en el asfalto, mientras que los atacantes entraron corriendo al edificio, donde luego fueron detenidos. La policía encontró en el domicilio un cuchillo ensangrentado, que sería con el que apuñalaron al Martín Mora Negretti.

El dramático testimonio del hermano de la víctima

Marcelo, el hermano de Martín, habló con A24 y dijo: "Esto la verdad que no es locura, es algo que no tiene explicación para definir a las lacras estas. A estos no les enseñaron nada. No hay calificativo. Mi hermano vino a festejar el cumpleaños y el vacío que sentimos es enorme. Yo pienso que hay que meterle balas y punto. Nos arruinó como familia", dijo Marcelo.

Y concluyó: "Lo que tengo entendido es que esta gente estuvo molestando desde un séptimo piso tirando cosas. Lo hacían y nunca nadie hizo nada. Esta gente sigue libre y son unos lacras".