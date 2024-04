Crimen de la peluquería: a quién apunta la familia de la víctima a dos semanas del hecho

Marina señaló también su perplejidad frente al desarrollo del caso y cuestionó la falta de avances en la investigación. La sospecha de un posible encubrimiento surge ante la aparente dificultad de las autoridades para rastrear a Guzmán y llevarlo ante la justicia.

peluqueria.jpg Abel Guzmán, momentos antes de dispararle a su compañero (Foto: captura de video).

Esta semana se conoció, además, un nuevo video que muestra a Abel Guzmán en plena persecución al dueño del comercio, Facundo Verdini, tras el asesinato. "No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo", expresó Marina en relación con las imágenes.

La joven reflexionó sobre la decisión de Guzmán de perpetrar el crimen, y sugirió que pudo haber sido motivado por conflictos internos en el salón de belleza: "Tengo entendido que hay muchas clientas que se quejaron de Abel, pero bueno, mi hermano entró ya con la idea de superarse, de seguir aprendiendo y él fue ganando trayectoria a medida que estuvo ahí en la peluquería. Las clientas lo elegían a él, tal vez tuvo que ver algo con eso".

En cuanto a las acciones a tomar para dar con el paradero del prófugo, enfatizó la importancia de que el Gobierno nacional ofrezca una recompensa: "Eso es lo que nosotros pedimos porque haciendo eso la gente colabora de otra manera".

Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el destino del salón de belleza donde ocurrió el trágico suceso. "Creo que sigue cerrado. Sé que hay custodia policial, pero no sé si se puede abrir. Es una gran pregunta eso porque después de todo lo que pasó volver a abrirla es como decir que la muerte de mi hermano no fue nada", afirmó en declaraciones a la agencia NA.

Cómo fue el crimen de la peluquería en Recoleta

El incidente ocurrió semanas atrás en "Verdini", una peluquería ubicada en Beruti al 3017, a la que suelen ir personas reconocidas del espectáculo.

Allí, Medina recibió un disparo en la cabeza de parte de Guzmán. De acuerdo con la secuencia captada por las cámaras, en el diálogo previo el joven no parece presumir cómo culminaría la situación. Sin embargo, Guzmán aprieta el gatillo. Tras esto, el joven colorista fue llevado al Hospital Fernández, donde falleció.

El agresor fue identificado como Abel Guzmán, de 43 años y con domicilio en la calle Agrelo, de la ciudad de Merlo. Según trascendió, el hombre trabajaba como colorista hacía siete años en la peluquería que fue escenario del aberrante hecho.