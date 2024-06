Crimen en la peluquería de Recoleta: cuál es la carátula de la causa de Abel Guzmán

El abogado de Abel Guzmán, Héctor Costa, adelantó que pedirá prisión domiciliaria porque su defendido “tiene problemas de salud preexistentes al hecho” y aseguró que el acusado “no sabe usar armas”.

Costa detalló que Guzmán quedó alojado en la alcaidía N°15 luego de que lo detuvieran tras más de 70 días prófugo y aclaró: “Tiene problemas de salud preexistentes al hecho, se lo dijo el médico legista. Vamos a presentar un médico para que lo pueda observar y diagnosticar, así podemos buscar el arresto domiciliario. Él no ya lo tenemos”, manifestó.

Con respecto al contacto que tuvo Guzmán, Costa dijo que “anímicamente está muy bien” y agregó que lo notó “muy lúcido”. Sobre su cambio físico, cuando disparó estaba pelado y al momento de la detención con pelo y barba, respondió: “Dijo que hacía mucho calor y se tuvo que cortar el pelo”.

B94CF350FAE1727DBC177A1B743EDAB7122-1717077320.avif Héctor Costa dijo que Abel Guzmán, "no sabe usar armas". (Foto: captura)

El abogado de Guzmán descartó que hubo planificación

El abogado reveló que el prófugo “no estuvo siempre en el mismo domicilio” de la localidad bonaerense de Moreno, donde finalmente fue detenido, dijo que no sabe si en estos dos meses vio a su familia y agregó: “No hablamos por qué se fugó”.

“Para hacer la excarcelación hay que buscar el momento oportuno”, adelantó Costa, quien descartó la hipótesis que planteó el novio de la víctima de que Guzmán había planeado el crimen: “Esto no estaba planeado y no lo acusan por eso”.