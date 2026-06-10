Le hizo la peor barbarie al bebé de su vecino y quiso salir del país

La decisión de marcharse transformó un accidente devastador en un caso judicial aún más complejo. Las autoridades identificaron al sospechoso como Carlos Rojas Mora, de 35 años, quien quedó rápidamente en el centro de la investigación.

Mientras tanto, los minutos posteriores al atropello estuvieron marcados por la desesperación. Vecinos y familiares intentaron auxiliar al pequeño mientras solicitaban asistencia médica urgente. Equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al niño a un centro de salud cercano con la esperanza de salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos realizados por médicos y paramédicos, las lesiones sufridas resultaron demasiado severas. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento del menor, una noticia que provocó una profunda consternación entre quienes conocían a la familia.

La tragedia no terminó allí. A medida que avanzaban las averiguaciones, surgieron detalles que complicaron aún más la situación del acusado. Según documentación presentada ante la Justicia, Rojas Mora habría comenzado a planificar una salida rápida de Estados Unidos con el objetivo de evitar ser localizado por las autoridades.

Los investigadores sostienen que el hombre contactó a una persona de confianza para solicitar ayuda. Su intención, según consta en el expediente, era llegar hasta México y permanecer fuera del alcance de la Justicia estadounidense mientras se desarrollaban las pesquisas.

Sin embargo, ese plan nunca llegó a concretarse. La persona a la que recurrió tomó una decisión inesperada que terminó siendo determinante para el avance del caso. En lugar de colaborar con la fuga, se comunicó con las fuerzas de seguridad y aportó información clave sobre los movimientos del sospechoso.

Ese gesto permitió a los investigadores reducir considerablemente el margen de búsqueda. Según trascendió, el hombre fue trasladado inicialmente hasta una dependencia policial, aunque posteriormente logró alejarse de ese lugar y refugiarse en otra vivienda.

La situación derivó en una nueva fase de la investigación. Con los agentes siguiéndole el rastro, el acusado permaneció prófugo durante un corto período, mientras distintas patrullas realizaban controles y verificaciones en la zona.

Finalmente, la captura se produjo de una manera inesperada. Durante una inspección vehicular rutinaria, efectivos policiales detectaron movimientos sospechosos en un automóvil. Al revisar el interior descubrieron que el hombre viajaba oculto en la parte trasera del vehículo.

La detención puso fin a la búsqueda y abrió paso a las actuaciones judiciales correspondientes. Desde entonces, Rojas Mora permanece bajo custodia mientras enfrenta cargos relacionados con la fuga posterior al atropello fatal.

Durante las primeras declaraciones vinculadas al caso, el acusado intentó explicar los motivos que lo llevaron a abandonar el lugar del hecho. Según trascendió, manifestó haber sentido temor por una posible reacción del padre del niño. Incluso afirmó que creía que el hombre podría portar un arma, una explicación que será evaluada por los investigadores y por el tribunal encargado del proceso.

Sin embargo, esas declaraciones no lograron disminuir la indignación de la familia de la víctima, que desde el primer momento reclamó respuestas y justicia.

Las escenas vividas durante las audiencias judiciales estuvieron cargadas de emoción. Los padres del pequeño fallecido expresaron públicamente su dolor y apuntaron directamente contra el acusado por haber abandonado el lugar en un momento crítico.

El padre del niño manifestó su frustración al considerar que el conductor tuvo la oportunidad de quedarse y colaborar con los intentos de asistencia médica. Según expresó ante el tribunal, la decisión de huir dejó a la familia enfrentando sola una situación desesperante.

Las palabras de la madre fueron igualmente contundentes. En medio del profundo sufrimiento provocado por la pérdida de su hijo, describió al acusado con términos extremadamente duros y cuestionó su conducta posterior al atropello.

Las imágenes de los familiares quebrados por el dolor recorrieron medios de comunicación y redes sociales, donde miles de personas enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

La historia de Baby Lupe generó una enorme repercusión en Arizona y también en otras regiones de Estados Unidos. Numerosos vecinos participaron de vigilias y homenajes improvisados para recordar al pequeño, colocando flores, velas y juguetes en las cercanías del lugar donde ocurrió la tragedia.

En paralelo, la investigación continúa avanzando para esclarecer cada detalle de lo sucedido. Los peritos trabajan sobre evidencia física, declaraciones de testigos y registros que permitan reconstruir con precisión la secuencia previa y posterior al atropello.

Uno de los aspectos que los investigadores buscan determinar es si existieron factores adicionales que pudieron influir en el incidente. También se intenta establecer exactamente cuánto tiempo permaneció el conductor en la escena antes de retirarse y cuáles fueron todos sus movimientos durante las horas siguientes.

Mientras la Justicia desarrolla el proceso, la familia enfrenta además una compleja realidad económica derivada de los gastos inesperados que suelen acompañar este tipo de tragedias.

Con el objetivo de afrontar costos funerarios y otras necesidades relacionadas con el fallecimiento del menor, allegados impulsaron una campaña solidaria a través de la plataforma GoFundMe. La iniciativa recibió rápidamente aportes de personas conmovidas por la historia y se convirtió en una muestra más del impacto que el caso tuvo en la comunidad.

La recaudación también sirvió para canalizar el apoyo emocional que muchos ciudadanos deseaban expresar. Decenas de mensajes acompañaron las donaciones, destacando la necesidad de acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad de los conductores involucrados en accidentes graves. Especialistas consultados por medios locales remarcaron la importancia de permanecer en el lugar de los hechos, colaborar con las autoridades y facilitar la atención inmediata de las víctimas.

Más allá de las responsabilidades penales que determine la Justicia, la muerte de Baby Lupe dejó una marca imborrable en Phoenix. La imagen de un niño de apenas 16 meses que perdió la vida de manera repentina se transformó en símbolo de una tragedia que nadie en la comunidad esperaba vivir.

Por estas horas, familiares, amigos y vecinos intentan procesar una pérdida imposible de reparar. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso y será la Justicia la encargada de establecer las responsabilidades definitivas del acusado.

Lo que ya nadie podrá modificar es el profundo vacío que dejó la partida del pequeño. Una tragedia que comenzó en la entrada de una vivienda, continuó con una presunta fuga desesperada y terminó convirtiéndose en uno de los casos más conmocionantes que Arizona ha vivido en los últimos tiempos. La búsqueda de respuestas y el reclamo de justicia son ahora el motor de una familia que intenta encontrar consuelo en medio del dolor más devastador imaginable.