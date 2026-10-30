Compras de dólares: septiembre fue el segundo mes de mayor demanda de 2026

Septiembre quedó segundo en el ranking de compras de dólares de 2026

El volumen de dólares adquiridos en efectivo durante septiembre fue el segundo más alto del año. La cifra superó en U$S 43 millones a la registrada en agosto, cuando las compras brutas habían llegado a U$S 2.853 millones. El único mes que quedó por encima fue julio, con U$S 3.319 millones.

La evolución también se reflejó en las operaciones netas. En agosto, las compras de billetes habían totalizado U$S 2.463 millones, mientras que en septiembre treparon a U$S 2.471 millones.

Un dato relevante del informe es que el incremento del monto adquirido se produjo pese a que hubo menos personas comprando divisas. En agosto se habían registrado 1,7 millones de compradores, frente a los 1,6 millones contabilizados en septiembre. Esa diferencia indica que aumentó el promedio de dólares adquirido por cada comprador.

Más de U$S 50.000 millones desde la flexibilización del cepo

El acumulado desde abril de 2025 alcanzó los U$S 50.186 millones en compras brutas. En el mismo período, las ventas de billetes sumaron U$S 7.372 millones. Una vez descontadas esas operaciones, la demanda neta de dólares llegó a U$S 42.814 millones.

Entre enero y septiembre, las compras brutas totalizaron U$S 23.794 millones, equivalentes a un promedio mensual de U$S 2.644 millones. Ese ritmo supera los U$S 2.200 millones mensuales en torno a los cuales se había estabilizado la demanda después del máximo registrado en septiembre de 2025.

Ahorro y gastos con tarjeta, los principales destinos de las divisas

El informe del Banco Central también incluyó una estimación sobre el destino de los dólares que salieron del mercado durante septiembre. Según el organismo, de los aproximadamente U$S 2.400 millones correspondientes a la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos, una parte se utilizó para afrontar consumos corrientes, otra quedó depositada en entidades financieras locales y el resto se incorporó a activos externos.

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de septiembre (unos U$S 2.400 millones), se estima que unos U$S 800 millones fueron utilizados para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que otros U$S 800 millones quedaron depositados en bancos locales y los restantes U$S 800 millones incrementaron la posición de activos externos”, indicó el informe.

De acuerdo con esa distribución, dos tercios de los fondos tuvieron como destino el ahorro, ya sea mediante depósitos en bancos argentinos o a través de activos en el exterior. El tercio restante se destinó al pago de servicios y otros consumos corrientes.

La comparación con agosto muestra algunos cambios en la composición de esos movimientos. Los dólares que permanecieron depositados en bancos locales bajaron de unos U$S 1.100 millones a U$S 800 millones. En cambio, los fondos destinados a incrementar activos externos pasaron de U$S 700 millones a U$S 800 millones.

Según las estimaciones oficiales, la mayor parte de las divisas que salieron del mercado se destinó a conservar ahorros. (Foto: archivo).

La demanda de dólares se sostiene pese al atraso frente a la inflación

Las cifras del BCRA reflejan que el interés por comprar divisas se mantiene, incluso en un contexto en el que el dólar minorista avanzó por debajo de la inflación. Según la cotización del Banco Nación, la divisa pasó de $1.495 a $1.560 en lo que va de 2026, una suba del 4,34%.

En el mismo período, la inflación acumulada entre enero y septiembre fue del 23,6%. La diferencia implica que el dólar perdió valor en términos reales, aunque ese movimiento no se tradujo en una reducción de la demanda de los ahorristas.

La distribución de los fondos adquiridos durante septiembre aporta otro elemento para analizar ese comportamiento. Según las estimaciones oficiales, la mayor parte de las divisas que salieron del mercado se destinó a conservar ahorros, en lugar de utilizarse para afrontar gastos en moneda extranjera.

Con U$S 23.794 millones acumulados entre enero y septiembre, las compras de 2026 ya representan cerca del 90% del total registrado durante todo 2025. Si la tendencia se mantiene en los últimos meses del año, la demanda anual podría superar ampliamente la marca anterior.