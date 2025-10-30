En vivo Radio La Red
Triple crimen narco: la causa pasó al fuero federal y el "Señor J" seguirá detenido en Argentina

El traslado de la causa marca un antes y un después en la investigación del triple homicidio que sacudió a Florencio Varela y expuso al narcotráfico en el conurbano bonaerense.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela dio un giro decisivo: desde ahora estará en manos del Juzgado Federal N°2 de Morón, luego de que la Cámara Federal de San Martín definiera por sorteo el traspaso de la causa. El cambio de jurisdicción se produjo tras confirmarse que el hecho estaría vinculado al narcotráfico internacional, lo que convierte al expediente en un caso de competencia federal.

Mujica junto a Sotacuro: ambos están detenidos. 

El sorteo judicial se realizó este jueves al mediodía, luego de que el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aprobara la transferencia de la causa. El expediente será remitido el lunes al Juzgado Federal N°2 de Morón, que deberá continuar con las medidas de prueba sobre el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes víctimas del crimen que conmocionó a la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Adrián Arribas se declaró incompetente, al confirmar que existen pruebas que vinculan directamente los homicidios con una red de narcotráfico, delito que pertenece al ámbito de la Justicia Federal.

El rol del “Señor J”, acusado de planificar los asesinatos

El avance del caso se da tras la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor J”, señalado como el cerebro detrás del triple crimen. Nacido en Perú, se encuentra detenido en la Alcaldía de la calle Cavia, en Palermo, acusado de liderar una organización narco con ramificaciones en la zona sur del conurbano.

El magistrado Pinos Guevara dictó su prisión preventiva, lo que impide su extradición inmediata a Perú y garantiza su permanencia en el país para responder ante la Justicia argentina.

El “Señor J” fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada, en concurso con homicidio triplemente agravado —por premeditación, alevosía y ensañamiento— y violencia de género, además de criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito.

Según el fiscal, la planificación de los asesinatos podría haberse dado dentro del penal, durante las visitas en las que los detenidos compartían un teléfono celular. “Cada uno tenía una hora para hablar, y allí se habrían coordinado los movimientos”, señaló.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta está acusado de haber organizado el triple crimen de Florencio Varela desde la cárel. (Foto: DDI).

Ocho acusados con prisión preventiva y tres prófugos

El fallo de 160 páginas firmado por el juez Pinos Guevara también confirmó la prisión preventiva de los ocho detenidos por su presunta participación en el triple homicidio:

  • Víctor Sotacuro Lázaro (41)
  • Matías Agustín Ozorio (28)
  • Magalí Celeste González Guerrero (28)
  • Miguel Ángel Villanueva Silva (25)
  • Iván Jeremías Giménez (28)
  • Milagros Florencia Ibáñez (20)
  • Daniela Iara Ibarra (19)
  • Maximiliano Andrés Parra (18)

A ellos se suma Mónica Mujica (37), esposa de Sotacuro, también detenida. Con la captura del “Señor J”, ya son once los presos por la causa.

Permanecen tres prófugos con alerta roja de Interpol

  • Alex Ydone Castillo
  • David Gustavo Huamani, alias “El Loco David”
  • Manuel Valverde Rodríguez

Qué viene ahora en la causa

El Juzgado Federal N°2 de Morón deberá definir si los crímenes de Brenda, Morena y Lara fueron una venganza narco o un ajuste interno dentro de la organización liderada por el “Señor J”. Con la nueva competencia, se espera que el expediente avance en la trama internacional del narcotráfico y en las vinculaciones entre los acusados.

El traslado de la causa marca un antes y un después en la investigación del triple homicidio que sacudió a Florencio Varela y expuso el poder de las redes narco en el conurbano bonaerense.

