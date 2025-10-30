Triple crimen narco: la causa pasó al fuero federal y el "Señor J" seguirá detenido en Argentina

El magistrado Pinos Guevara dictó su prisión preventiva, lo que impide su extradición inmediata a Perú y garantiza su permanencia en el país para responder ante la Justicia argentina.

El “Señor J” fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada, en concurso con homicidio triplemente agravado —por premeditación, alevosía y ensañamiento— y violencia de género, además de criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito.

Según el fiscal, la planificación de los asesinatos podría haberse dado dentro del penal, durante las visitas en las que los detenidos compartían un teléfono celular. “Cada uno tenía una hora para hablar, y allí se habrían coordinado los movimientos”, señaló.

joseph-freyser-cubas-zavaleta-esta-acusado-de-haber-organizado-el-triple-crimen-de-florencio-varela-desde-la-carel-foto-ddi-3T5VHG47FVD6DGZV3EOQBEXBFU Joseph Freyser Cubas Zavaleta está acusado de haber organizado el triple crimen de Florencio Varela desde la cárel. (Foto: DDI).

Ocho acusados con prisión preventiva y tres prófugos

El fallo de 160 páginas firmado por el juez Pinos Guevara también confirmó la prisión preventiva de los ocho detenidos por su presunta participación en el triple homicidio:

Víctor Sotacuro Lázaro (41)

Matías Agustín Ozorio (28)

Magalí Celeste González Guerrero (28)

Miguel Ángel Villanueva Silva (25)

Iván Jeremías Giménez (28)

Milagros Florencia Ibáñez (20)

Daniela Iara Ibarra (19)

Maximiliano Andrés Parra (18)

A ellos se suma Mónica Mujica (37), esposa de Sotacuro, también detenida. Con la captura del “Señor J”, ya son once los presos por la causa.

Permanecen tres prófugos con alerta roja de Interpol

Alex Ydone Castillo

David Gustavo Huamani, alias “El Loco David”

Manuel Valverde Rodríguez

Qué viene ahora en la causa

El Juzgado Federal N°2 de Morón deberá definir si los crímenes de Brenda, Morena y Lara fueron una venganza narco o un ajuste interno dentro de la organización liderada por el “Señor J”. Con la nueva competencia, se espera que el expediente avance en la trama internacional del narcotráfico y en las vinculaciones entre los acusados.

El traslado de la causa marca un antes y un después en la investigación del triple homicidio que sacudió a Florencio Varela y expuso el poder de las redes narco en el conurbano bonaerense.