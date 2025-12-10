El acto heroico de una mujer segundos antes de morir acribillada en un presunto ajuste narco

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas que el hombre habría mantenido. En el lugar del ataque, los investigadores secuestraron: vainas calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Un menor detenido y más sospechosos en la mira

Con los videos de seguridad y los testimonios recogidos en el barrio, la policía identificó a uno de los presuntos agresores: un adolescente de 16 años, detenido este martes por la mañana. Se busca al menos a otros dos participantes del ataque.

El caso quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 5 de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, que continúan con las investigaciones.

El cuerpo de Aylén fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia, mientras avanza la causa para determinar la responsabilidad de todos los implicados.