Policiales
Burzaco
Narcotráfico
Narcotráfico

El acto heroico de una mujer segundos antes de morir acribillada en un presunto ajuste narco

Aylén Valdéz, de 24 años, fue asesinada y su pareja está grave. Hay un menor detenido y buscan a otros sospechosos.

La acribillaron en un presunto ajuste narco y su último gesto por su hijo fue heroico

La acribillaron en un presunto ajuste narco y su último gesto por su hijo fue heroico

Aylén Valdéz, una joven madre de 24 años, fue asesinada a balazos en la localidad bonaerense de Burzaco en un violento ataque que los investigadores vinculan a un ajuste de cuentas narco. En medio de la balacera, la mujer alcanzó a cubrir con su cuerpo a su hijo de dos años, quien resultó ileso. Su pareja, y padre del niño, fue herido de gravedad.

La caída del presunto narco peruano en el barrio porteño de Recoleta. (Foto: prensa Ministerio de Seguridad).

El ataque ocurrió sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto, cuando Aylén, su pareja y el pequeño llegaron en un Citroën C4 blanco y fueron emboscados por al menos dos agresores que dispararon desde ambos lados del vehículo.

Según reconstruyó la Policía Bonaerense, la víctima recibió al menos dos disparos, cayó al salir del auto y murió en el lugar. El niño no sufrió heridas. En tanto, el hombre fue alcanzado por un tiro en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez, de Adrogué.

burzaco

Una emboscada brutal y un posible ajuste narco

Vecinos declararon que los atacantes actuaron con precisión y huyeron rápidamente tras disparar varias veces contra los ocupantes del vehículo. Cámaras de seguridad cercanas registraron a dos sospechosos merodeando minutos antes del crimen: uno llevaba una mochila y el otro circulaba en bicicleta.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas que el hombre habría mantenido. En el lugar del ataque, los investigadores secuestraron: vainas calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Un menor detenido y más sospechosos en la mira

Con los videos de seguridad y los testimonios recogidos en el barrio, la policía identificó a uno de los presuntos agresores: un adolescente de 16 años, detenido este martes por la mañana. Se busca al menos a otros dos participantes del ataque.

El caso quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 5 de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, que continúan con las investigaciones.

El cuerpo de Aylén fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia, mientras avanza la causa para determinar la responsabilidad de todos los implicados.

