Señaló que "el partido de la Costa cada vez está peor" y dijo que "nadie del municipio" se contactó con él tras el crimen de Tomás. "Hace 55 años vive mi viejo acá, hace 38 nací yo acá y hace 18 nació mi hijo, y es siempre lo mismo", añadió el hombre entre lágrimas en diálogo con Radio con Vos.

"Esto empezó a las cuatro y media de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las siete. A las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía, nunca", manifestó el padre de Tomás.

Finalmente, el hombre reclamó Justicia: "Que se haga justicia. Yo me fui de Santa Teresita y estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza, y no quiero hacer nada. Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo".

"Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más", concluyó.

Santa Teresita crimen: quién es el principal sospechoso de asesinar a Tomás Tello

Los detenidos por el crimen de Tomás Tello Ferreyra (Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires).

Por el asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita, ya fueron aprehendidos 9 hombres, entre ellos Damián Copelian, el principal apuntado como el principal apuntado de cometer el crimen. Se trata de un joven de 21 años que habría apuñalado a Tello en el pecho con una tijera.

Copelian fue aprehendido por la Policía luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, más la declaración de testigos del hecho.

Efectivos policiales lo capturaron en la Avenida Costanera entre 32 y 33 en Santa Teresita, mientras estaba en la vía pública.