De reina de belleza a protagonista de un crimen atroz: el macabro hallazgo de la "chica perfecta".

Snelling fue acusada formalmente de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un bebé. Tras comparecer ante la justicia, la joven se declaró inocente.

Embed

Resultados preliminares de la autopsia, ¿de qué murió?

El forense del condado de Fayette, Gary Ginn, informó que la autopsia preliminar determinó que el bebé era un varón, aunque la causa de muerte aún no pudo establecerse con certeza.

“Entiendo la preocupación y la sensibilidad de la comunidad ante la muerte de un pequeño. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva y metódica para garantizar que se consideren cuidadosamente todos los hechos”, declaró Ginn.

Mientras tanto, la Sección de Víctimas Especiales de la Policía de Lexington continúa recolectando testimonios y pruebas para determinar si el bebé nació con vida o si se trató de un aborto espontáneo.

De reina de belleza a protagonista de un caso criminal

Embed

La noticia causó un fuerte impacto porque Snelling era una figura conocida en la comunidad universitaria. La joven estudiaba en la Universidad de Kentucky, donde cursaba su último año y participaba del equipo de STUNT, una disciplina competitiva que combina acrobacias y rutinas similares a las de porristas.

Un portavoz de la institución confirmó que Snelling había sido miembro del equipo durante las últimas tres temporadas. Además, se había hecho popular tras ser elegida reina de la belleza en un concurso celebrado en el condado de Jefferson, una región con más de medio millón de habitantes.

La doble vida de la estudiante -al mismo tiempo admirada en la universidad y ahora señalada como responsable de un hecho criminal estremecedor- alimenta el morbo y el desconcierto en su entorno.

El marco legal: aborto casi prohibido en Kentucky

Uno de los puntos que complejiza la investigación es la legislación sobre el aborto en Kentucky, donde desde 2022 rige una prohibición casi total de la práctica, salvo contadas excepciones como riesgo de vida de la madre.

Esa normativa refuerza la hipótesis de que Snelling podría haber intentado ocultar un embarazo no deseado, al no contar con opciones legales para interrumpirlo.

Una fianza millonaria y arresto domiciliario

Laken Snelling 2

Tras su detención, Snelling quedó alojada en el Centro de Detención del Condado de Fayette. Sin embargo, a las pocas horas un juez determinó una fianza de 100.000 dólares, monto que la familia logró abonar.

De esa forma, la joven fue liberada con la condición de cumplir prisión domiciliaria en la casa de sus padres, mientras espera la audiencia preliminar programada para el 26 de septiembre.

La comunidad universitaria y el barrio donde vivía la joven expresaron consternación. Vecinos de Park Avenue aseguraron que “jamás imaginaron algo así”, mientras que compañeros de la universidad prefirieron no dar declaraciones públicas.

La universidad, por su parte, se limitó a comunicar que la joven ya no forma parte de ninguna actividad institucional y que cualquier consulta sobre su situación debe dirigirse directamente a la policía.

Una investigación en curso

A pesar de la repercusión mediática, los fiscales aclararon que todavía quedan preguntas sin responder. ¿El bebé nació con vida? ¿Fue víctima de un homicidio o de un aborto clandestino? ¿Hubo complicidad de terceros?

Hasta que se conozca el informe final de la autopsia, los cargos se centran en abuso de un cadáver y manipulación de pruebas, delitos que en Kentucky pueden implicar condenas de varios años de prisión.

La defensa de Snelling, en tanto, argumenta que la joven actuó bajo un estado de shock, y que no hay elementos que prueben que haya cometido un homicidio.